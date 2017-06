Une semaine très spéciale pour Lance Stroll

On en parle en ondes : Journée portes ouvertes au Grand Prix de Montréal. (5:35) Publié le jeudi 08 juin 2017 dans Avec Philippe Bonneville

(98,5 Sports) - Bien qu'il ait été très disponible pour son public québécois au cours des derniers jours, Lance Stroll se dit très concentré et prêt pour la course de dimanche, au Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Pour sa première expérience montréalaise en tant que pilote de Formule Un, Lance Stroll a été fort occupé en activités auprès de ses commanditaires et ses nombreux fans. Mais tous ces événements publics n'ont pas dérangé sa préparation pour son week-end de course. Évidemment, le pilote québécois aimerait bien obtenir ses premiers points en F1 à Montréal.

«Je vais avoir de la famille et des amis dans les stands. Ça va vraiment être très spéciale comme fin de semaine.»

Des souvenirs d'enfance

Stroll affirme que sa présence à Montréal lui rappelle de très beaux souvenirs, alors qu'il assistait au Grand Prix assis dans les estrades quand il avait cinq ou six ans.

«J'ai plein de souvenirs du Grand Prix à Montréal. J'étais juste un ''kid'' qui venait regarder la course. Maintenant, je suis vraiment ici et c'est très spécial. Je me souviens des courses de Schumacher, de Montoya... C'est vraiment bien d'être ici comme pilote.»