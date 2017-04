Valtteri Bottas gagne le GP de Russie (vidéo)

SOTCHI, Russie - Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Russie, dimanche, à l'issue d'une belle lutte contre le pilote Ferrari Sebastian Vettel.

Bottas, qui s'élançait de la troisième place sur la grille de départ mais qui s'est emparé des commandes de l'épreuve dès le premier virage, a du même coup signé sa première victoire en carrière en F1. Le Finlandais a ainsi préservé la séquence irrésistible de l'équipe Mercedes, qui est toujours invaincue à Sotchi depuis l'ajout de cette épreuve au calendrier en 2014.





Valtteri Bottas a failli prolonger son contrat en direct sur @canalplus après le #RussianGP ? pic.twitter.com/poZPQgVjBY — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 30 avril 2017

"YEAAAAAH !" ?



C'est la première victoire en #F1 pour Valtteri Bottas après son succès au #RussianGP ! ? pic.twitter.com/8idizCTGKs — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 30 avril 2017

Vettel a finalement accusé un déficit de seulement 0,6 seconde Bottas, tandis que son coéquipier chez Ferrari Kimi Räikkönen prenait la troisième place à 10,3 secondes derrière. L'autre pilote Mercedes, Lewis Hamilton, a éprouvé des ennuis de surchauffe et a abouti au pied du podium.



«Ç'a pris du temps, plus de 80 courses, a rappelé Bottas, qui a commencé sa carrière chez Williams en 2013. Ça en valait la peine.»



Vettel fulminait après que ses espoirs de rattraper Bottas se soient envolés en raison de la présence du retardataire de Williams Felipe Massa, qui a fini septième.



«Qu'est-ce que c'était que ça?», a crié l'Allemand sur les ondes de la radio de Ferrari après qu'il eut perdu de précieuses fractions de seconde en tentant de dépasser le Brésilien.



La deuxième place de Vettel signifie qu'il a creusé l'écart en tête du classement des pilotes à 13 points devant Hamilton.



Le pilote Red Bull Max Verstappen a complété le top-5, devant les pilotes Force India Sergio Perez et Esteban Ocon. Nico Hülkenberg (Renault), Massa et Carlos Sainz fils (Toro Rosso) ont amassé les derniers points disponibles.



Le Québécois Lance Stroll a commis un tête-à-queue dès le premier tour, mais il s'est bien repris et a terminé 11e.



La course a été marquée par un seul accrochage spectaculaire, dès le deuxième virage, entraînant l'abandon des pilotes Renault Jolyon Palmer et Haas Romain Grosjean.



L'Espagnol Fernando Alonso a connu une autre journée décevante, puisque sa voiture McLaren a rendu l'âme pendant le tour de chauffe.



Le cirque de la F1 prendra une pause d'une semaine avant d'entamer la portion européenne «traditionnelle» de son calendrier avec la présentation du Grand Prix d'Espagne, à Barcelone, le 14 mai.