Valtteri Bottas obtient la position de tête du Grand Prix du Bahreïn

SAKHIR, Bahreïn - Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a inscrit le meilleur temps de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn, samedi, tout juste devant son coéquipier Lewis Hamilton.

Il s'agissait non seulement de la première pole du pilote finlandais avec sa nouvelle écurie, mais de sa première en carrière en F1.



«Ça m'a pris quelques courses, mais j'espère que ce n'est que la première d'une série, a confié Bottas. Je m'améliore avec les réglages de la voiture. Je me sens plus confortable.»



Bottas est du même coup devenu le premier Finlandais à obtenir une pole position en F1 depuis Heikki Kovalainen au Grand Prix d'Angleterre en 2008 — Kimi Räikkönen avait signé sa cinquième position de tête en carrière lors de la course précédente, au Grand Prix de France. Les Finlandais Keke Rosberg et Mika Häkkinen ont aussi signé des poles au cours de leur carrière respective.



Le pilote recrue chez Mercedes a aussi empêché Hamilton d'obtenir sa 64e position de tête en carrière.



«La séance de qualifications devrait toujours se dérouler de cette manière, afin de nous pousser à nous surpasser, a dit Hamilton, qui avait réalisé le meilleur temps en qualifications au Bahreïn lors des deux dernières années. Je suis très satisfait du travail que j'ai accompli.»



Hamilton avait obtenu les deux premières poles positions de la saison et disposait du meilleur temps au Bahreïn, du moins jusqu'à ce que Bottas ne le bouscule lors de son dernier tour lancé et signe un chrono d'une minute et 28,769 secondes sur le circuit de 5,4 km à Sakhir. Hamilton lui a concédé 23 millièmes de seconde, et il s'élancera donc à ses côtés sur la première ligne de la grille de départ.



Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a poursuivi sa lancée du début de saison et signé le troisième temps, tout juste devant Daniel Ricciardo, sur Red Bull. Räikkönen a complété le top-5.



«Nous avons perdu d'importantes fractions de seconde un peu partout sur le circuit, et peut-être davantage dans les lignes droites», a confié Vettel.



Max Verstappen, auteur du meilleur temps lors de la troisième et dernière séance d'essais en matinée, n'a pu maintenir la cadence et a dû se contenter du sixième chrono. Le Néerlandais âgé de 19 ans s'est cependant dit confiant pour la course.



«Nous serons plus près d'eux (Ferrari et Mercedes) dimanche, a-t-il dit. Notre voiture semble être beaucoup plus performante sur une piste comme celle-ci.»



Le Québécois Lance Stroll prendra le départ de la 12e place, tandis que son coéquipier chez Williams, Felipe Massa, a enregistré le huitième meilleur chrono.



L'écart se rétrécit entre les équipes



Bottas, qui est âgé de 27 ans, convoitera sa première victoire en carrière à sa 80e course en F1.



Il a quitté Williams afin de se joindre à Mercedes cet hiver à la suite de l'annonce de la retraite du pilote allemand Nico Rosberg, quelques jours après avoir été sacré champion du monde. Bottas a enregistré 10 podiums jusqu'ici en carrière, mais n'a jamais été au-delà de la deuxième position.



Quelques instants après qu'ils se soient extirpés de leur voiture respective, Hamilton a offert l'accolade à Bottas, avant de lui serrer la main.



«Valtteri était très rapide», a convenu Hamilton.



Hamilton et Vettel sont à égalité au sommet du classement des pilotes. Ils se sont échangé les première et deuxième places lors des deux premiers Grands Prix de la saison, Vettel l'emportant à Melbourne et Hamilton, à Shanghai.



«C'est bien de constater que l'écart se rétrécit entre les équipes, ça force les pilotes à se surpasser, a mentionné Hamilton. Plus il y a de pilotes impliqués, plus ça devient intense.»



Hamilton a gagné au Bahreïn en 2014 et 2015, en route vers les conquêtes de ses deuxième et troisième titres de champion du monde avec Mercedes. Vettel a triomphé en 2012 et 2013, alors qu'il traversait une séquence de quatre conquêtes du championnat consécutives avec Red Bull.