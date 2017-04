Valtteri Bottas signe la pole position du Grand Prix de Bahreïn

SAKHIR, Bahreïn - Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a signé le meilleur temps de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.

Il s'agissait non seulement de la première pole du pilote finlandais avec sa nouvelle écurie, mais de sa première en carrière en F1. Son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, s'élancera à ses côtés sur la première ligne de la grille de départ. Le pilote britannique lui a concédé 23 millièmes de seconde.



Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a poursuivi sa lancée du début de saison et signé le troisième temps, tout juste devant Daniel Ricciardo, sur Red Bull. Le coéquipier de Vettel au sein de la Scuderia, Kimi Räikkönen, a complété le top-5.



Le Québécois Lance Stroll n'a pu franchir la deuxième portion de la séance de qualifications, et il prendra donc le départ de la 12e place dimanche. Son coéquipier chez Williams, Felipe Massa, a enregistré le huitième meilleur chrono.