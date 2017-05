Villeneuve a trouvé «un peu gênante» la performance de Stroll en Espagne

(98,5 sports) - Jacques Villeneuve en a rajouté une autre couche concernant la performance de Lance Stroll au Grand Prix d'Espagne.

Après avoir a déclaré à Alain Crête à l’émission Puisqu’il faut se lever, que Stroll «semblait blasé, qu’on avait l’impression qu’il s’en foutait et qu’il fallait s’inquiéter», l’ex-champion du monde a ajouté d’autres commentaires qui font mal paraître le jeune pilote.

Villeneuve a comparé la performance de Stroll à celle de son coéquipier Felipe Massa au sein de l’écurie Williams.

«Au Grand Prix d’Espagne, Massa a fait une crevaison au premier tour. Il est entré au puits et il était facilement près d’une minute derrière Lance après le premier tour, a analysé Villeneuve au micro des Amateurs de sports. Massa a non seulement récupéré la minute, il a dépassé Lance en fin de course, ça reste un peu gênant.»

Villeneuve a lancé une autre pointe à Stroll.

«Quand un pilote dit que ce n’est jamais de sa faute, ça, c’est un pilote qui va plafonner, car il n’apprendra pas de ses erreurs ou des erreurs des autres, a affirmé notre collaborateur. Il faut toujours se remettre en question. Le pilote qui pointe du doigt les autres, les pneus ou n’importe quoi ne pourra pas progresser, car dans son esprit il n’aura rien fait de mal.»

L’ex-champion du monde a pris l’exemple de Daniel Ricciardo qui en est à sa troisième saison chez Red Bull.

«Il est au même niveau qu’à sa première année, contrairement à Max Verstappen qui continue de progresser tranquillement au sein de la même écurie», a-t-il mentionné.