Williams «à l'aise» avec son jeune Québécois

BARCELONE, Espagne - Ni Lance Stroll, ni Felipe Massa n'étaient visibles en piste jeudi, à l'occasion du dernier jour du premier bloc d'essais hivernaux de la Formule 1 au circuit de Catalunya, en Espagne.

L'équipe Williams a annoncé que ses pilotes ne seraient pas au volant de leur voiture par voie de communiqué, tôt jeudi matin.



Retour en piste le 7 mars?

Après une inspection de la FW40 réalisée pendant la nuit nous avons découvert des dommages au châssis, et en conséquence, pour des motifs de sécurité, l'équipe ne sera pas en piste jeudi, pouvait-on lire. Un deuxième châssis sera préparé au circuit en après-midi, comme c'était initialement prévu, et l'équipe vise un retour en piste pour le deuxième bloc d'essais à compter de mardi prochain, le 7 mars.»



Il s'acclimate

En raison des pépins rencontrés jusqu'ici par Stroll, le directeur de la performance chez Williams, Rob Smedley, a tenu à se porter à la défense du pilote recrue.



«Lance s'est bien acclimaté depuis sa première journée (mardi), a confié Smedley. (...) Nous sommes à l'aise avec les progrès qu'il réalise.»

Mercredi, Stroll n'avait pu ramener sa voiture Williams sans dégâts aux puits pour une deuxième journée de suite. Le Québécois âgé de 18 ans avait commis deux sorties de piste en autant de séances.



Problème mécanique?

En matinée, alors que les dernières secondes de la séance s'écoulaient, Stroll a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage no 3. Les images à la télévision l'ont montré en train de s'extirper lui-même de l'habitacle de son bolide, solidement enfoui dans le bac à sable, et en faire le tour afin de constater les dégâts. Stroll avait raconté après coup que cet incident n'avait pas provoqué de dommages à la voiture.



C'est donc lors de sa deuxième sortie de piste, en après-midi, que des dégâts ont été engendrés. Le pilote originaire de Mont-Tremblant a perdu le contrôle de sa voiture tout juste après la ligne droite à la sortie des puits, alors qu'il était en tour de chauffe, et a percuté violemment un muret de pneus. Sans vouloir entrer dans les détails, le principal intéressé a indiqué qu'il avait été «victime» d'un problème mécanique.



Pneus capricieux

À l'instar de Felipe Massa, Smedley a admis que l'équipe éprouvait de la difficulté à s'adapter aux gommes intermédiaires, celles que chaussait Stroll au moment de l'incident.



«Felipe et Lance nous ont révélé que les pneus étaient un peu capricieux ('snappy'), donc je suppose que nous sommes en période d'adaptation, a-t-il mentionné. Nous allons étudier en profondeur comment nous, en tant qu'équipe, pouvons aider les pilotes à régler cet enjeu.»



Le premier Grand Prix de la saison aura lieu à Melbourne, en Australie, le 26 mars.

Hamilton aussi contraint à l’inactivité

Mercedes a indiqué que la W08 de Lewis Hamilton était restée aux puits en raison d'un problème électronique.

«J'ai donc décidé, avec l'équipe, de ne pas tourner aujourd'hui (jeudi), puisque nous n'aurions rien appris de toute façon. C'est décevant de ne pas être en piste, mais les dernières journées ont été bonnes. Les gars ont fait un boulot extraordinaire. J'ai hâte d'être de retour au volant la semaine prochaine!», a écrit le Britannique sur son compte Twitter officiel.

Hamilton et Stroll ont raté une belle opportunité de pouvoir tester les réglages de leur voiture en conditions de pluie.

Car même s'il faisait un soleil radieux et que le thermomètre indiquait 15 degrés Celsius, des camions citernes ont été déployés aux quatre coins du circuit pour s'assurer que les équipes puissent tester leurs pneus pluie, qui sont ornés d'une bande bleue.

Le pilote Ferrari Kimi Raikkonen s'est révélé le plus rapide sur la chaussée détrempée, en vertu d'un chrono d'une minute et 22,305 secondes (1:22,305). Il a devancé le pilote Haas Romain Grosjean par 0,434 seconde, et le pilote McLaren Stoffel Vandoorne par 1,613 seconde.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, n'est sorti qu'à 30 minutes de la fin de la séance matinale pour effectuer certains tests. Il a finalement pu compléter neuf tours et signé un chrono de 1:36,512 pour se retrouver huitième.

Les pilotes prendront part à une autre séance sur la chaussée détrempée en après-midi.