Ça commence bien pour Raonic à Wimbledon

(98,5 Sports) - Le Canadien Milos Raonic a réussi son entrée à Wimbledon.

L'athlète de 26 ans a battu l'Allemand Jan-Lennard Struff en trois manches de 7-6 (5), 6-2 et 7-6 (4).

Raonic avait atteint la finale de Wimbledon l'an dernier. Il s'était incliné face à l'Écossais Andy Murray en trois manches.

L'Ontarien, qui a été ennuyé par une blessure aux ischio-jambiers cette année, a atteint les quarts de finale aux Internationaux d'Australie et le quatrième tour à Roland-Garros cette année.



Deux autres Canadiens, Vasek Pospisil et Bianca Andreescu, entreront en scène plus tard, mardi.