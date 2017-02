Ah non?! Un accident et une disqualification coulent le Canada

Ottawa - Comme fin, il ne se fait pas pire. Et combien cruelle et inquiétante.

Après trois jours, 17 manches, y compris six heures de très beau tennis dimanche, le Canada a perdu de façon inattendue lors du cinquième match décisif contre la Grande-Bretagne au premier tour du Groupe mondial de la Coupe Davis par BNP Paribas.

La défaite devant plus de 6 500 spectateurs et plus à l’aréna de la Place TD est survenue à la suite de la disqualification du jeune Denis Shapovalov alors que le compte était de 6-3, 6-4 et 2-1 en faveur du Britannique Kyle Edmund.

Dans un geste de frustration, Shapo a frappé la balle à bout de bras, laquelle a atteint l’arbitre de chaise directement dans l’œil gauche.

« Le règlement étant ce qu’il est, j’ai tout de suite su que c’était fini lorsque l’officiel s’est pris la tête à deux mains », de dire le capitaine canadien Martin Laurendeau.

Bien sûr que la blessure de l’arbitre est totalement accidentelle.

Il fallait voir le champion junior de Wimbledon plus blanc que neige lorsqu’il a constaté ce qu’il venait de faire.

Il a cherché des yeux sa mère (qui a été son premier coach). Ne sachant plus quoi faire, il s’est caché la tête sous la serviette.

À 17 ans, il apprend indiscutablement ses leçons à la dure.

« Denis est complètement dévasté », a déclaré le capitaine Martin Laurendeau, qui s’adonne à être son entraîneur depuis le début de cette année.

Tout le monde dans l’enceinte a été stupéfait. Cela comprend les Britanniques qui ont eu la célébration leur donnant accès quarts de finale contre la France immensément discrète dans les circonstances.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a admis Edmund, lui aussi bouleversé par les événements.

Après un arrêt, des applications de glace et la supervision de Nicolas Sauvé, le docteur d’Équipe Canada, l’arbitre Arnaud Gabas, de la France, est descendu de la chaise par lui-même et a marché pour sortir du court.

Quelle fin !!!

La foule n’a pas apprécié la décision. Équipe Canada s’est aussitôt rangée derrière son joueur.

« Je ne connais pas un jeune de 17 qui se comporte aussi dignement que Denis. Ce qui est arrivé est accidentel », a écrit Vasek Pospisl sur Twitter pour se porter immédiatement à la défense de son coéquipier.

Rien à reprocher à Vasek

Une mention spéciale va à Vasek Pospisil, qui avait accompli du si formidable boulot auparavant pour permettre au Canada de niveler à 2-2 avec les Britanniques.

Le 133e mondial a joué comme le 3e en disposant d’un deuxième Top 50 en cette longue, mais belle, fin de semaine.

Après Edmund, sorti en trois manches vendredi, le Britanno-Colombien « diplômé » du Centre national de Montréal en a rajouté en battant cette fois le 45e Daniel Evans, qui joue le tennis le plus reluisent de sa vie.

Aussi champion à Drummondville l’an dernier lors du Challenger Banque Nationale, le numéro un britannique vient de vaincre Dominic Thiem et Marin Cilic. Il est tombé 7-6 (3), 6-3, 3-6 et 7-6 (4).

Pospisil a dû se ressaisir. Il menait 3-1 avant de perdre cinq jeux de suite et la troisième manche. Tout aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre au 4e acte.

Résister ainsi et gagner après presque neuf heures de tennis en trois jours est tout un exploit.

« Je suis très, très, très content, mais un peu fatigué », a dit Pospisil à la fin.

« Je dois être prudent afin de ne pas devenir encore trop émotif, mais un très gros merci à la foule de m’avoir transporté », a-t-il dit pour mériter une autre ovation.

Pospisil, qui a déjà été 25e mondial, a fait sa déclaration de la semaine à Arash Madani, un ami de Sportsnet.

« Aider le Canada est un grand bonheur, mais sentir que je peux redevenir le joueur que j’ai été est important aussi », a-t-il déclaré.

« Il y en a plein qui ont été relancés par leur brio à la Coupe Davis, ce qui pourrait très bien être le cas de Vasek. Souhaitons-le », de commenter Martin Laudesau.

Quelle est maintenant la suite pour le Canada?

Le capitaine Martin Laurendeau pourra se consacrer à temps plein sur son autre travail, lequel consiste à diriger l’espoir Denis Shapovalov.

Jusqu’en septembre, c’est congé pour le Canada qui devra alors disputer une rencontre de barrage afin de demeurer dans le Groupe mondial en 2018.

Il faudra attendre dans deux autres tours, donc à la mi-juillet seulement pour connaître le prochain pays rival qui proviendra des pays vainqueurs des qualifications de zones.

Qui a gagné ou... perdu ailleurs

Dans les autres rencontres du Groupe mondial, l’Australie (devant la République tchèque), la Belgique (Allemagne), l’Espagne (Croatie), la France (Japon), la Serbie (Russie) et les États-Unis (Suisse) sont les autres nations qualifiées pour les quarts de finale.

La pluie a fait des siennes en Argentine, où l’Italie mène 2-1 au moment de la mise en ligne.

De retour très bientôt dans le coin

Ce ne sont pas des adieux, mais plutôt un simple au revoir que le tennis fait à la région.

La Sporthèque de Gatineau lancera encore cette année le circuit de trois tournois en salle au Québec en présentant une étape masculine Futures du 27 février au 5 mars.

Selon les plus récentes nouvelles obtenues auprès de Richard Quirion, efficace directeur de tournois à Tennis Canada, Félix Auger-Aliassime devrait y être.

Félix vient d’atteindre une finale et deux carrés d’as de rendez-vous du même calibre en Floride, ce qui est prometteur pour la suite. Il a fait un saut à Ottawa pour assister à la conclusion de la rencontre de la Coupe Davis.

Les Internationaux Banque Nationale, offrant une bourse de 100 000 $, reviendront du 15 au 23 juillet, avant les Championnats juniors canadiens Rogers chez les 16 ans et moins du 22 au 27 août.

Non, Johanne Demers et Mathieu Toupin à la barre des organisations n’ont pas le temps de chômer et oui, oui, le tennis fonctionne très, très bien, merci, dans l’Outaouais aussi !

(Un texte de Mario Brisebois)