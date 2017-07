«Aidez-moi svp» - a hurlé Bethanie Mattek-Sands (vidéos + photos)

(98,5 Sports) - Tous les athlètes redoutent cette blessure si douloureuse et si sévère. Malheureusement, pour la joueuse de tennis américaine, Bethanie Mattek-Sands, son parcours au tournoi de Wimbledon est compromis à la suite d'une blessure au genou droit subie jeudi.

Bethanie Mattek-Sands n'est pas la meilleure joueuse de tennis en simple au monde. Mais elle est sûrement l'une des athlètes les plus sympathiques et originales du circuit de la WTA. L'Américaine de 32 ans qui est professionnelle depuis 1999 est surtout connue pour ses tenues originales sur le court, notamment ses bas qui montent jusqu'aux genoux.

Depuis quelques années, elle se démarque toutefois en double. Elle est d'ailleurs devenue numéro un mondiale en double en janvier 2017.

Avec sa partenaire Lucie Safarova, elle a gagné les trois derniers tournois du Grand Chelem en double féminin. Il ne lui manquait donc que le titre de Wimbledon.

Difficile à regarder

Disputant un match de simple de deuxième tour contre la Roumaine Sorana Cirstea, Bethanie Mattek-Sands a subi une sérieuse blessure au genou droit.

Alors qu'elle montait au filet au début de la troisième manche, son genou droit a fait un faux mouvement et l'Américaine s'est immédiatement écroulée au sol, se tordant de douleur.

«Aidez-moi svp, aidez-moi svp», criait-elle en sanglot, couché au milieu du court.

Inquiète, son adversaire roumaine s'est approchée d'elle et lorsqu'elle a réalisé la sévérité de la blessure, elle s'est tournée vers l'arbitre et a demandé de l'aide à son tour.

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS — Sports Illustrated (@SInow) 6 juillet 2017

En douleur, Mattek-Sands continuait de hurler de douleur. Son mari s'est vite retrouvé à ses côtés pour tenter de la calmer un peu.

Fortement ébranlée, sa partenaire de double, Lucie Safarova l'a rejointe en larmes sur le court.

Lucie Safarova in tears after horrible injury to her doubles partner Bethanie Mattek-Sands. Really grim to hear her in such pain. pic.twitter.com/yQEe2EKYn2 — Graham Henry (@grahamhenry) 6 juillet 2017

Conduite à l'hôpital

Les soigneurs ont finalement rejoint l'Américaine sur le court et elle a été sortie du terrain sur une civière, puis conduite à l'hôpital.