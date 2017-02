Alex Harvey finalise son entraînement en vue des Mondiaux en Finlande

(98,5 Sports) - Le Québécois Alex Harvey a récemment connu du succès sur le circuit de la Coupe du monde de ski de fond. Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a diffusé vendredi une vidéo expliquant qu'il finalise son imposante période d'entrainement en vue des mondiaux, en Finlande, qui commencent la semaine prochaine.

Harvey expliquait au début du mois qu’il avait réussi à atteindre le sommet de sa forme au bon moment : une bonne gestion des skis, un engagement envers le relais et la suspension de certains skieurs russes peuvent expliquer, selon lui, la récolte de deux médailles d'or et d'une de bronze en moins de deux semaines d’intervalle en janvier.

Quoi qu’il en soit, Alex Harvey continue son entraînement au camp préparatoire à Davos, en Suisse.

Au cours d’une vidéo publiée notamment sur sa page Facebook, il explique qu’il a récemment «peaufiner la forme» après un premier séjour dans les Alpes.

Mentionnons que Harvey et le reste de l'équipe sont présentement en Europe pour assurer leur préparation en vue des Championnats du monde, qui auront lieu du 22 février au 5 mars, à Lahti, en Finlande.

«Ici, à Davos, on a fait plusieurs séances d’intensité et de musculation, raconte-t-il notamment dans l'extrait sur Facebook. Ce matin, c’est la dernière séance intense. [...] On est bien préparés, on est confiants et on a bien hâte d’aborder les mondiaux à Lahti.»