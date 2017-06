Andy Murray, 15e joueur à gagner 650 matchs

PARIS - La favori du tableau masculin des Internationaux de France, le Britannique Andy Murray, est devenu lundi le 15e tennisman à remporter 650 victoires sur le circuit de l'ATP.

Murray a offert une performance sans tache pour disposer du Russe classé 53e Karen Khachanov 6-3, 6-4, 6-4 sur le court Philippe-Chatrier et atteindre les quarts de finale à Roland-Garros pour une cinquième année consécutive.



Au cours de ce duel, Murray n'a commis que 14 fautes directes contre 38 pour son adversaire.



Il s'agit d'une septième participation en carrière à la ronde des huit du tournoi parisien pour Murray, finaliste il y a un an. L'homme aux trois titres en tournois du Grand Chelem a maintenant une fiche de 650-181 en carrière, un taux d'efficacité de ,782.



Âgé de 21 ans, Kachanov était le plus jeune joueur toujours actif. Il a atteint le quatrième tour d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière à sa troisième participation en Grand Chelem.



Murray retrouvera la Japonais Kei Nishikori en quarts de finale.



Le Japonais, tête de série no 8, a retrouvé son jeu après avoir été battu à zéro dans la première manche pour triompher de Fernando Verdasco 0-6, 6-4, 6-4, 6-0.



Nishikori atteint cette étape d'un tournoi du Grand Chelem pour la septième fois de sa carière, mais la deuxième seulement sur l'argile parisienne. À sa seule autre participation à Roland-Garros, il avait baissé pavillon devant le Français Jo-Wilfried Tsonga.