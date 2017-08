Andy Murray déclare forfait pour New York

NEW YORK - C'est avec la gorge nouée et la voix craquante qu'Andy Murray a annoncé son retrait des Internationaux des États-Unis en raison d'une blessure à la hanche, samedi.

Murray devait être la deuxième tête de série du dernier tournoi du grand chelem de tennis de la saison, qui s'amorcera dans deux jours.



Le Britannique a triomphé à Flushing Meadows en 2012, gagnant le premier de ses trois titres du grand chelem.



«J'ai fait tout en mon possible pour être prêt pour jouer ici et j'ai pris plusieurs semaines de congé après Wimbledon. J'ai parlé à plusieurs spécialistes de la hanche, a affirmé Murray. J'ai eu de bons entraînements au cours des derniers jours, mais ma hanche me fait trop mal pour que je gagne le tournoi.»



Murray n'a pas joué depuis juillet à Wimbledon, là où une blessure à la hanche a nui à la défense de son titre. Il avait perdu en cinq manches en quarts de finale contre l'Américain Sam Querrey. Il avait ensuite cédé le premier rang mondial à Rafael Nadal, cette semaine.



Âgé de 30 ans, le Britannique a indiqué que sa hanche avait commencé à le déranger lors de sa défaite contre Stan Wawrinka en demi-finale du tournoi de Roland-Garros, en juin. Il décidera «dans les prochains jours» s'il mettra une croix sur le reste de la saison 2017 en raison de cette blessure.



Murray a été aux prises avec des problèmes de hanche de façon irrégulière au cours des dernières années, mais jamais au point de rater plusieurs semaines et même plusieurs mois d'activités sur le circuit de l'ATP.



«Je n'aurais probablement pas aggravé ma blessure en essayant de jouer à New York, mais il s'agissait plus d'une question de guérison. J'ai évidemment manqué de temps», a expliqué Murray.



Le nom de Murray s'ajoute donc à la longue liste d'absence parmi l'élite mondiale masculine aux Internationaux des États-Unis.



Les blessés incluent le champion en titre Stanislas Wawrinka, qui a récemment été opéré au genou gauche, le finaliste en 2016 Novak Djokovic (coude droit), le finaliste en 2014 Kei Nishikori (poignet droit) et le finaliste à Wimbledon en 2016 Milos Raonic (poignet gauche).



Incluant Murray, cinq des 11 premiers joueurs au classement de l'ATP rateront le tournoi, qui commence lundi.



Nadal et le troisième joueur mondial, le Suisse Roger Federer, sont donc les grands favoris pour remporter le volet en simple masculin. Le tirage au sort a eu lieu vendredi et les deux hommes sont dans la même portion du tableau, ce qui signifie qu'ils pourraient croiser le fer lors des demi-finales.



«Évidemment, il y a eu plusieurs bons joueurs blessés cette année, a observé Murray. Je veux revenir sur le court le plus tôt possible. J'aimerais vraiment pouvoir jouer d'ici la fin de l'année. Je m'ennuie de la compétition et je vais essayer de revenir au jeu aussi rapidement que je puisse le faire.»