Benfeito et Riendeau gagnent le bronze aux Séries mondiales de Pékin

MONTRÉAL - Meaghan Benfeito et Vincent Riendeau sont montés sur la troisième marche du podium lors de l'épreuve synchronisée mixte à la tour de 10 mètres dimanche, lors de l'arrêt des Séries mondiales à Pékin.

Le duo canadien a terminé la compétition avec un pointage de 229,38. Les Chinois Lian Jie et Lian Junjie ont obtenu la meilleure note en finale, soit 245,79, et les Russes Iuliia Timoshinna et Viktor Minibaev ont décroché l'argent avec un total de 233,64 points.



«Ce n'était vraiment pas notre meilleure performance, mais malgré le fait que nous n'avons pas beaucoup pratiqué ensemble, notre synchronisme était bon, a raconté Benfeito. Nos plongeons individuels manquaient de qualité. Nous sommes tout de même satisfaits de quitter Pékin avec une médaille à la première étape des Séries mondiales.»



Après leur premier plongeon, les Québécois étaient installés au deuxième rang, mais leur second saut les a fait glisser au quatrième échelon. Ils ont finalement sauvé les meubles durant les trois dernières manches et se sont taillé une place parmi le top-3.



«Avant de partir, nous pratiquions plus l'individuel. Je faisais aussi beaucoup de synchro avec Caeli (McKay), parce que pour l'instant, le synchro mixte passe en dernier, a expliqué Benfeito. C'est juste le début de l'année, alors nous ne nous inquiétons pas trop parce que notre synchronisme était bon.»



Aussi en action à l'épreuve individuelle à la tour de 10 mètres, Benfeito a pris le quatrième rang avec un pointage de 337,75. La Chinoise Si Yajie a triomphé, récoltant un total de 406,60 points. Sa compatriote Ren Qian a obtenu l'argent avec une note de 398,75, devant la Nord-Coréenne Kim Mi Rae (360,25).



Chez les hommes, Riendeau (459,85) a dû se contenter du sixième et dernier rang de la finale à la tour de 10 mètres.



Les Chinois Chen Aisen (556,25) et Yang Hao (554,70) ont signé un doublé, tandis que le Britannique Thomas Daley s'est emparé du bronze.