Big Air: Parrot et Toutant sur les deux plus hautes marches

COPPER MOUNTAIN, Colo. - Les Québécois Maxence Parrot et Sébastien Toutant ont respectivement pris le premier et le deuxième rang lors de l'épreuve de big air à la Coupe du monde de surf des neiges de Copper Mountain, samedi.

Parrot a réussi un frontside triple cork 1440 lors de sa deuxième descente, ce qui lui a valu un score de 97 points, le meilleur lors de la finale.



«Je n'étais pas content lors de l'entraînement en matinée parce que je mettais tout le temps une main à terre sur mon frontside triple cork 1440, a raconté Parrot en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne. Ç'a l'air que je me suis fâché en finale et j'ai réussi à l'atterrir lors de ma deuxième descente, plus loin que d'habitude sur la piste et sans mettre la main au sol.



«C'est ce qui m'a donné la victoire et je suis très content.»



Parrot, de Bromont, avait obtenu une note de 91,75 lors de sa première descente. Son score cumulatif de 188,75 lui a permis de devancer Toutant, de Montréal, et ses 176 points.



«À ma première descente, j'ai fait un saut que j'ai fait des millions de fois, a expliqué Parrot. C'était le plan de match: réussir une bonne première descente pour essayer quelque chose de plus gros lors des deuxième et troisième descentes.»



Parrot était le dernier à s'élancer puisqu'il avait été le meilleur lors des qualifications. En finale, on additionne les pointages des deux meilleures des trois descentes.



L'Américain Ryan Stassel a complété le podium avec une note de 167,50.



Max Eberhardt, de North Bay, en Ontario, a pris le quatrième rang avec 159,50 points.