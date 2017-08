Blessée, Sharapova se retire du tournoi de Stanford

STANFORD, Californie - Maria Sharapova s'est retirée de la Classique Bank of the West à cause d'un bras gauche endolori, pour lequel la Russe a subi des tests.

Les organisateurs du tournoi ont décrit son retrait comme une mesure préventive, pour éviter d'autres blessures.



Sharapova devait jouer mercredi soir contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko qui passe en quarts de finale.



Championne cinq fois en grand chelem et ancienne numéro 1, Sharapova a dû composer avec une blessure à la cuisse gauche depuis son retour en avril, à la suite d'une suspension de 15 mois pour dopage.



L'Espagnole Garbine Muguruza, la reine de Wimbledon le mois dernier, affrontera en fin de soirée l'Américaine Kayla Day, 129e au monde.