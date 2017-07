Boasson Hagen s'assure finalement une victoire d'étape au Tour de France

SALON-DE-PROVENCE, France - Après s'être contenté de la deuxième place à deux reprises, Edvald Boasson Hagen s'est finalement assuré une victoire d'étape au 104e Tour de France.

Le Norvégien a saisi la bonne échappée lors de cette plus longue étape de la course et, à la faveur de sa stratégie et de sa ténacité, il a résisté au retour de ses poursuivants dans le dernier droit.

Boasson Hagen s'est retrouvé dans le groupe de 20 coureurs que Chris Froome et ses coéquipiers de l'équipe Sky ont laissé partir car aucun d'entre eux ne constituait une menace au classement général.

En fin d'étape à Salon-de-Provence, Boasson Hagen est allé à droite dans un rond-point tandis que les autres sont passés à droite. Son choix s'est révélé le plus court. Cette petite avance et sa force sur le plat lui ont permis de rester en avant.

Le groupe de Froome, avec les principaux aspirants, n'était toujours pas arrivé alors que Boasson Hagen célébrait sa victoire.