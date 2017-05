Bouchard doit déclarer forfait à Nuremberg

NUREMBERG, Allemagne - Eugenie Bouchard a dû déclarer forfait en prévision du tournoi de Nuremberg.

Bouchard avait rendez-vous avec la Kazakh et deuxième tête de série Yulia Putintseva au premier tour.



«Je suis déçue de devoir déclarer forfait, ici à Nuremberg. C'est un tournoi particulier pour moi et j'en garde de très bons souvenirs, a affirmé Bouchard dans un communiqué, faisant référence à sa victoire en 2014, son seul titre sur le circuit de la WTA. Je suis triste de ne pas pouvoir voir les partisans cette année, mais j'espère être de retour l'an prochain.»



Âgée de 23 ans, Bouchard serait toujours ennuyée par une blessure à une cheville qui l'avait aussi forcée à rater le tournoi de Rome, la semaine dernière.



À son dernier tournoi, Bouchard a atteint les quarts de finale à Madrid, ayant notamment eu le dessus sur Maria Sharapova et Angelique Kerber avant de s'incliner contre Svetlana Kuznetsova.



Les Internationaux de France débuteront le 28 mai.



Par ailleurs, la Française Océane Dodin a créé la surprise en éliminant Zhang Shuai, troisième tête de série, 6-7 (11), 6-3, 6-4 en première ronde du tournoi de Nuremberg.



Dodin, 57e joueuse mondiale, affrontera maintenant la Japonaise Misaki Doi, qualifiée pour la ronde suivante lorsque son adversaire, Maria Sakkari, a déclaré forfait au premier set.



L'Américaine Alison Riske, cinquième tête d'affiche, a défait Elise Mertens 6-4, 4-6, 6-3.

Riske fera face à une autre Belge, Kirsten Flipkens, qui a eu raison de la Croate Ajla Tomljanovic dans ce tournoi sur terre battue.



Julia Goerges, no 6, a obtenu sa troisième victoire contre la Japonaise Nao Hibino 7-5, 6-1, et sa compatriote allemande Tatjana Maria, qui a bénéficié d'un laissez-passer, n'a eu aucun mal à vaincre la Tchèque Marie Bouzkhova 6-0, 6-1.



La Tchèque Barbora Krejcikova et la Suissesse Amra Sadikovic ont également franchi victorieusement le premier tour.