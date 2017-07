Bouchard plie bagages, Abanda avance à Wimbledon

(98,5 Sports) - Eugenie Bouchard a été éliminée lors du premier tour de Wimbledon. La Québécoise s'est inclinée en trois manches de 6-1, 1-6 et 1-6 contre l'Espagnole Carla Suarez Navarro.

La Montréalaise François Abanda a quant à elle eu raison de la Japonaise Kurumi Nara 6-2, 6-4 tandis que Denis Shapovalov, champion junior à Wimbledon en 2016, a subi l'élimination mais non sans avoir offert une solide résistance au Polonais Jerzy Janowicz, vainqueur 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (2).

Bouchard a bien commencé

Même si elle est blessée à la cheville, Eugenie Bouchard avait bien commencé la partie contre l'Espagnole Carla Suarez Navarro, 25e tête de série, en remportant la première manche de façon décisive, 6-1.

«Eugenie a commencé ce match-là à la perfection. Un premier set pratiquement parfait. Elle la brise dès le départ, elle reste offensive et gagne 6-1. Deuxième manche, on sent que Navarro n'est toujours pas bien dans ses baskets, Eugenie a deux chances de la briser dès le départ, mais ne le fait pas. Et à partir de ce moment, c'est comme si Eugenie ne savait plus jouer au tennis. Que des fautes dans le filet, une après l'autre. Incapable de se replacer à l'intérieur de la manche. Et contre des filles qui ont déjà été dans le top-10, tu ne peux pas faire ça. Et à la troisième manche, Navarro a été exceptionnelle», a commenté Hélène Pelletier.