Bouchard se paie la favorite à Madrid (vidéos)

(98,5 Sports) - Eugenie Bouchard n'a fait qu'une bouchée de sa rivale, l'Allemande Angelique Kerber, mercredi à Madrid.

La Québécoise a défait Kerber, la favorite du tournoi, en deux manches de 6-3 et 5-0 au troisième tour. Tout ça en seulement 57 minutes. La deuxième raquette mondiale a déclaré forfait alors qu'elle tirait de l'arrière 5-0 au deuxième set.

