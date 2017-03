Boxe: le légendaire gérant Lou Duva meurt à l'âge de 94 ans

PATERSON, New Jersey - Le membre du Temple de la renommée de la boxe Lou Duva, qui a géré la carrière de 19 champions du monde incluant le champion des poids lourds Evander Holyfield, est décédé à l'âge de 94 ans.

Son fils Dino a confirmé le décès de Duva de causes naturelles, mercredi, dans un hôpital de Paterson, là où il habitait.



Gérant et entraîneur terre-à-terre et bourru reconnu pour sa générosité avec ses protégés, Duva a connu une carrière qui s'est étendue sur plus de sept décennies.

En plus de Holyfield, qui a aussi été médaillé olympique, Duva a également géré les champions mi-moyens Pernell Whitaker et Meldrick Taylor. Son premier champion a été le poids moyen Joey Giardiello, en 1963.



Fils d'immigrants italiens, Duva et sa famille ont fondé en 1978 l'entreprise de promotion Main Events, qui est devenue une des puissances du monde de la boxe.

Duva a été élu gérant de l'année par l'Association des chroniqueurs de boxe des Amériques en 1985. Il a aussi été élu entraîneur de l'année par la World Boxing Association en 1987.



Duva a été intronisé au Temple de la renommée de la boxe internationale en 1998.



Il laisse dans le deuil son fils Dino et ses filles Donna Duva Brooks, Deanne Boorman et Denise.

L'épouse de son regretté fils Dan, Kathy Duva, est toujours à la tête de Main Events.



Lou Duva sera exposé dimanche dans un salon funéraire de Totowa, au New Jersey. Les funérailles auront lieu lundi, à Paterson.