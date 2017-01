«C'est une belle journée», Roseline Filion

On en parle en ondes : La retraite pour la plongeuse Roseline Filion! (11:07) Publié le lundi 23 janvier 2017 dans Avec

(98,5 Sports) - Le monde du plongeon canadien ne sera plus le même avec la retraite de Roseline Filion.

La Lavalloise a annoncé son retrait de la compétition, aujourd'hui, sur sa page Facebook:

Sa retraite touchera évidemment de près la suite de la carrière de sa partenaire Meaghan Benfeito avec qui elle a remporté deux médailles de bronze aux Jeux olympiques, à l’épreuve du synchro.

Membre de l'équipe senior depuis 2005, Roseline Filion a commencé à plonger à l'âge de 9 ans après avoir vu Annie Pelletier enlever une médaille de bronze lors des Jeux d'Atlanta en 1996.

Tourbillon

Filion a vécu un véritable tourbillon médiatique.

«C’est une belle journée pour moi. J’ai été inondée de bons messages, de beaux mots, c’est très touchant», a-t-elle déclaré à Paul Houde à l’émission Le Québec maintenant.

La jeune retraitée a admis qu’en faire l’annonce à Benfeito, sa partenaire, sa complice et son amie, n’avait pas été facile.

«C’est à elle à qui ce fut le plus difficile. Sans lui dire, elle le savait, elle me voyait m’épanouir ailleurs et elle le savait», a-t-elle affirmé.

La première fois que Filion a sauté du 10 mètres, elle n’était âgée que de 9 ans.

«J’aimais le tremplin, mais la plateforme m’attirait. Dès la première fois, je savais. Je n’ai jamais eu peur des hauteurs. Ça ne pardonne pas quand on rate, mais on le sait quand on réussit un bon plongeon», a indiqué Filion.

La Lavalloise a pris sa décision après les Jeux de Rio.

«J’ai atteint le summum à Rio. À mon retour à l’entraînement, on m’a demandé quels étaient mes objectifs pour la prochaine saison. Je me suis dit qu’est-ce qui allait battre Rio?», a-t-elle expliqué.

Filion n’a pas peur de prendre ce virage à 180degrés, soit la transition entre athlète et devenir retraitée.

«Il y a des programmes. On est plus soutenue qu’à l’époque de Sylvie Bernier et d’Annie Pelletier. J’ai également parlé avec Alexandre Despatie. C’est épeurant, mais avant Rio je voulais savoir qui était Roseline Filion sans le plongeon. Je sais maintenant qui je suis, sachant ce que je peux prouver», a-t-elle mentionné.