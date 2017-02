«Ce fut une saison incroyable» - Mikaël Kingsbury

MONTRÉAL - Le Canadien Mikaël Kingsbury a conclu une autre dominante saison de la Coupe du monde de ski acrobatique, dimanche, en raflant une septième médaille d'or consécutive à Thaiwoo, en Chine.

Kingsbury, déjà assuré de terminer au sommet du classement général, a remporté une troisième épreuve de bosses en parallèle cette saison, défaisant le Suisse Marco Tade 35-0 en finale.

« J'étais heureux de la façon que j'avais skié samedi et aujourd'hui, je ne voulais qu'avoir du plaisir. Avec cette septième victoire de suite, j'ai égalé mon record personnel », a mentionné Kingsbury.



L'Américain Bradley Wilson s'est quant à lui emparé de la troisième marche du podium en ayant le meilleur 30-5 sur le Canadien Simon Pouliot-Cavanagh, qui aurait pu grimper sur le podium pour une première fois cette saison.



Grâce à ses 1020 points au classement général, Kingsbury a devancé aisément son plus proche poursuivant, le Français Benjamin Cavet, qui n'a amassé que 574 points.

41 médailles d'or



Kingsbury a décroché 41 médailles d'or en Coupe du monde de ski acrobatique, un record.



« Ce fut une saison incroyable, a-t-il affirmé. Je suis heureux d'où j'en suis dans ma carrière et je crois que j'ai fait du bon travail avec mes entraîneurs et mon équipe pour gagner un sixième globe de cristal en Coupe du monde. »



Ses compatriotes Philippe Marquis (7e), Marc-Antoine Gagnon (14e) et Laurent Dumais (15e) ont également pris part à l'épreuve.

Le bronze pour Justine



Du côté féminin, Justine Dufour-Lapointe a soutiré la médaille de bronze de l'épreuve qui a été remportée par l'Australienne Britteny Cox. Cox a d'ailleurs complété la saison au premier rang du classement général chez les dames.



Dufour-Lapointe a tout juste coiffé sa compatriote Andi Naude 18-17, lors de la petite finale. La Française Perrine Laffont a terminé en deuxième position.



Un fort contingent de skieuses canadiennes s'est hissé parmi le top-10. Chloé Dufour-Lapointe s'est emparée de la cinquième place, une de mieux qu'Alex-Anne Gagnon. Audrey Robichaud et Maxime Dufour-Lapointe ont pour leur part pris les 9e et 10e rangs.



Justine Dufour-Lapointe a été la meilleure Canadienne au classement général, elle qui a terminé au troisième échelon.



« J'ai réussi à affronter plusieurs défis cette saison. Toutes ces petites batailles me rendront plus forte la saison prochaine. Même si ce n'est pas la saison la plus parfaite, c'est la prochaine qui est plus importante et cette troisième place au classement est un symbole de ces efforts », a exprimé la cadette des soeurs Dufour-Lapointe.