Championnat par trous: journée difficile et émouvante pour les favoris

AUSTIN, Texas - Le champion en titre Jason Day a complété seulement six trous au Championnat par trous, avant de quitter prématurément le tournoi pour des raisons familiales.

Rory McIlroy et Jordan Spieth pourraient aussi voir leur tournoi prendre fin rapidement.



La première ronde de jeu du tournoi le plus imprévisible du golf a pris un tournant étonnant mercredi quand Day a abruptement concédé la victoire à Pat Perez.

Day a ensuite dévoilé que sa mère souffrait d'un cancer des poumons et qu'il souhaitait rentrer chez lui pour l'accompagner quand elle sera opérée vendredi.



«C'est présentement très, très difficile de me concentrer sur le golf, a mentionné Day. Même si ma mère m'a dit de ne pas laisser les choses m'affecter, je ne peux pas l'ignorer. Je dois donc prendre un peu de temps pour m'assurer que tout est correct parce que c'est présentement très, très difficile pour moi. Je veux faire du mieux possible et être le plus présent possible pour elle puisqu'elle est la raison pour laquelle je joue au golf aujourd'hui.»



Dustin Johnson a connu une meilleure journée à ses débuts en tant que favori.

Il a réussi cinq oiselets sur les huit premiers trous du club de golf d'Austin et Webb Simpson n'a jamais été dans le coup. Le match a duré 15 trous et Johnson l'a emporté 5-et-3.



«Il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais le premier match est terminé et c'est bien d'avoir une victoire en banque», a dit Johnson qui vise une troisième victoire d'affilée.



McIlroy, deuxième tête de série, et Spieth, no 5, joueront déjà des matchs cruciaux jeudi.



Champion en 2015 et finaliste l'an dernier, McIlroy semblait aux commandes de son match, mais Soren Kjeldsen a réussi quatre oiselets d'affilée en fin de rencontre pour finalement fermer les livres avec un trou à jouer.



«Si j'avais affronté n'importe qui d'autre, j'aurais probablement gagné, a affirmé McIlroy. Je ne peux pas me permettre d'être déçu. Je pensais avoir la victoire en poche, mais il a terminé en force et je n'y pouvais rien.»



De son côté, Hideto Tanihara n'a jamais tiré de l'arrière et il a remporté une victoire de 4-et-2 contre Spieth.



Spieth et McIlroy ne sont toutefois pas encore éliminés.

Le meilleur golfeur de chacun des 16 groupes de quatre accédera au tour éliminatoire.



«Je vais devoir faire ma part des choses dès jeudi», a mentionné Spieth qui affrontera alors Yuta Ikeda.