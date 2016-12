Charles Hamelin couronné d'or au 1000 m en Corée du Sud

GANGNEUNG, République de Corée - Charles Hamelin a remporté l'or et Charle Cournoyer, le bronze, pour un doublé canadien dans la deuxième épreuve de 1000 mètres de la fin de semaine, en conclusion de l'étape de la Coupe du monde de l'ISU de patinage de vitesse sur courte piste de Gangneung, en Corée du Sud, dimanche.

En plus de leurs médailles individuelles, Hamelin et de Cournoyer ont uni leurs efforts à ceux de Samuel Girard et de Pascal Dion pour permettre au relais masculin canadien de mériter l'argent et de monter sur le podium pour la première fois de la saison. La Hongrie a remporté l'or et les États-Unis, le bronze.



En ajoutant les cinq médailles récoltées samedi, l'équipe canadienne termine ainsi son initiation à la glace des Jeux olympiques de 2018 avec une récolte de neuf médailles pour le weekend.



Il s'agit de sa meilleure performance à une étape de la Coupe du monde jusqu'ici cette saison et de son total le plus élevé depuis l'étape présentée à Toronto en novembre 2015. En quatre Coupes du monde jusqu'ici en cette saison 2016-2017, les patineurs canadiens sont montés à 23 reprises sur le podium.



Ces médailles ont fait du bien aux deux Canadiens qui montaient ainsi sur le podium pour la deuxième fois cette saison.



«Aujourd'hui, ç'a été une journée assez bien pour moi parce que j'avais eu des moments assez difficiles depuis que l'équipe est arrivée en Asie, a déclaré Hamelin. Dimanche, je voulais vraiment sortir tout ce que j'avais pour monter sur le podium et me mettre en confiance. Après trois autres distances assez difficiles en Asie, j'ai gagné la course d'aujourd'hui avec un bonheur de relâchement. C'était bien de revenir sur le podium avec une victoire en plus.»



Cournoyer s'est dit également très satisfait de sa médaille de bronze, surtout à la suite de la besogne abattue au cours de l'automne.



«Cette saison, mon but est vraiment d'améliorer les décisions que je prends dans mes courses. Dans certaines courses, je me suis mis en danger quand je me suis retrouvé dans des situations avec lesquelles je n'étais pas habitué ou à l'aise. Je suis donc très content que tout marche et de me retrouver sur le podium aujourd'hui, surtout à cette épreuve-test en route vers les Jeux olympiques.»



Le relais féminin, composé de Marianne St-Gelais, Valérie Maltais, Kasandra Bradette et Kim Boutin a aidé le Canada à accéder au podium pour une troisième Coupe du monde consécutive en méritant la médaille de bronze. La Corée du Sud a gagné l'or, suivie des Pays-Bas.



«Nous avions vraiment une bonne stratégie, nous étions solides, a analysé St-Gelais. Une chute a changé le cours des choses, mais je pense que nous pouvons être fières de ce que nous avons fait. Nous avons offert un tout nouveau relais et c'était vraiment solide.»



Au niveau individuel, Jamie Macdonald a enregistré la meilleure performance de la journée chez les Canadiennes en terminant au quatrième rang de la finale A du 500m. Elle a été devancée dans l'ordre par Min Jeong Choi de la Corée du Sud, Kexin Fan de la Chine, et Natalia Maliszewska de la Pologne.



St-Gelais s'est pour sa part rendue en finale B du 500 mètres féminin. En demi-finales, St-Gelais avait pris le quatrième rang après avoir perdu l'équilibre à la suite d'un accrochage.



Elle a ainsi vu sa série de podiums consécutifs prendre fin à cinq. Elle a un total de six médailles en quatre étapes de la Coupe du monde jusqu'ici cette saison.



Les membres de l'équipe nationale se prépareront maintenant en vue des Championnats canadiens seniors, qui se dérouleront du 13 au 15 janvier à l'aréna Maurice-Richard à Montréal. Cette compétition servira de qualification pour les compétitions internationales de cet hiver, incluant les Championnats du monde.