Cinq médailles canadiennes en courte piste

GANGNEUNG, Corée, République de - Marianne St-Gelais et Pascal Dion ont remporté des médailles d'argent lors d'une compétition de la Coupe du monde de l'ISU de patinage de vitesse sur courte piste présentée samedi à Gangneung, en Corée du Sud.

St-Gelais, de Saint-Félicien, a terminé deuxième de l'épreuve sur 1500 mètres, devant la Québécoise Kim Boutin, de Sherbrooke. L'or est allé à la Sud-Coréenne Suk Hee Shim.



«Je me suis un peu laissée emporter dans le jeu dans le sens où on voulait gagner ensemble, faire des choses et réussir ensemble. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à une finale avec une coéquipière!», a fait remarquer St-Gelais, gagnante d'une sixième médaille en sept épreuves jusqu'ici cette saison.



«J'étais fière de ce que Kim faisait pendant la course, a renchéri St-Gelais. À la fin, je n'ai rien voulu risquer et en même temps, j'ai voulu aider la situation. J'ai fait un dépassement large sur elle. Je savais que je n'allais pas lui nuire. Je pensais qu'on allait réussir à avoir la Sud-Coréenne à la ligne d'arrivée, mais on ne l'a pas eue. On a quand même terminé deuxième et troisième. C'est un très beau podium et je suis très fière de ce qu'on a fait. Spécialement ici pour l'épreuve-test (pour les Jeux olympiques de 2018). On peut avoir bon espoir pour le futur.»



Boutin s'est réjouie de sa première médaille individuelle depuis la Coupe du monde inaugurale de la saison 2015-2016, présentée à Montréal, surtout qu'elle l'a obtenue au lendemain de son 22e anniversaire.



«Cette course-là m'a redonné un peu de confiance car c'est ma première médaille depuis que j'avais arrêté la saison dernière, a-t-elle déclaré. D'être sur le podium avec Marianne, ça m'a ramené des souvenirs.»



La délégation canadienne a réalisé un autre doublé du genre, celui-là au 1000 mètres masculin. Dion, de Montréal, a accédé à la deuxième marche du podium devant Patrick Duffy, d'Oakville en Ontario. Nurbergen Zhumagaziyev, du Kazakhstan, a terminé en première position.



Pour Dion, il s'agit de sa toute première médaille individuelle à sa sixième Coupe du monde.



«La journée de vendredi avait vraiment été exceptionnelle pour moi car j'avais été au top dans toutes mes courses, a analysé Pascal Dion. Et en finale aujourd'hui, je n'ai eu que du plaisir et tout a bien adonné. Je me suis bien positionné et j'ai bien patiné. Je pense que c'est une de mes meilleures courses à vie. C'est aussi vraiment l'fun d'avoir partagé un podium avec un autre Canadien!»



Pour Patrick Duffy, cette médaille est sa première individuelle depuis la sixième étape de la Coupe du monde de la saison 2015-2016, qui avait été présentée en Turquie.



«Cette médaille de bronze à ma deuxième Coupe du monde de la saison est vraiment une surprise, a dit Patrick Duffy. Lors des trois derniers tours, j'avais trois Sud-Coréens en arrière de moi. Une troisième place, c'est super bon! Ça me donne confiance pour le reste de la saison.»



Marie-Ève Drolet, de Saguenay, a complété la récolte de médailles canadiennes en se classant troisième au 1000 mètres. Elle a terminé derrière Elise Christie de la Grande-Bretagne et Min Jeong Choi de la Corée du Sud, respectivement médaillées d'or et d'argent.



«C'est le premier 1000 mètres que je fais cette saison en Coupe du monde, donc ça m'a certainement donné de la confiance, a expliqué Drolet. Mon objectif sur cette distance était de faire un top huit. C'est pleinement accompli! Je suis très satisfaite et j'ai hâte de faire mon autre course dimanche.»



Dans les demi-finales du relais, Drolet, St-Gelais, Boutin et Kasandra Bradette ont terminé au deuxième rang et se sont qualifiées pour la grande finale qui aura lieu dimanche.



Dion, Charles Hamelin, Charle Cournoyer et Samuel Girard ont fait de même, mais en profitant d'une pénalité aux Pays-Bas pour ainsi être avancés en grande finale.



Outre les finales du relais, les rondes de repêchage et finales dans la deuxième épreuve de 1000 mètres et du 500 mètres sont à l'horaire de la journée de dimanche.