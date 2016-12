«Cool Runnings» au féminin (vidéo)

(98,5 Sports) - Après la Jamaïque, le Nigéria lance son équipe de bobsleigh.

Les trois athlètes féminines veulent se qualifier pour les Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud.

Ce serait la première équipe de bobsleigh de l’histoire du Nigéria. Seun Adigun, Ngozi Onwumere et Akuoma Omeoga veulent également mettre sur pied la Fondation de bobsleigh de l’Afrique.

On se souviendra qu’en 1988, la première équipe de bobsleigh de la Jamaïque avait participé aux J.O. de Calgary et quelques années plus tard, le film «Cool Runnings» relatait l’histoire de ces athlètes jamaïcains.

Les trois femmes sont des athlètes aguerries. Seun Adigun a représenté le Nigéria sur la scène internationale de 2009 à 2012 aux 110 mètres haies. Elle a également fait du bobsleigh avec l’équipe américaine. C’est elle qui a recruté Onwumere et Omeoga, deux anciennes sprinteuses.

«Elles l’ont, elles ont du cœur, la passion et la détermination», a dit Adigun au sujet de ses deux coéquipières.

Besoin d’argent

Les trois athlètes ont mis sur pied une campagne de sociofinancement afin de récolter 150 000 dollars pour pouvoir payer l’équipement et les dépenses de voyages.

Elles comptent descendre une vraie piste de bobsleigh au début de 2017.

Faites leur connaissance:

(Sources: Mashable.com, Youtube)