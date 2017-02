Descente policière visant l'équipe kazakhe de biathlon

HOCHFILZEN, Autriche - La police fédérale autrichienne a indiqué jeudi avoir procédé à une perquisition dans les résidences utilisées par l'équipe kazakhe de biathlon à la veille des Championnats du monde en raison d'allégations de dopage.

Les autorités ont saisi de l'équipement médical, des médicaments et des téléphones portables, tard mercredi soir. Une enquête a été ouverte afin de savoir si les lois antidopage autrichiennes ont été violées.



La police préparait ce raid depuis qu'une boîte de carton contenant de l'équipement médical souillé, dont des aiguilles et des ampoules, ainsi que des notes manuscrites plusieurs accréditations pour des compétitions de l'IBU eut été découverte dans une station-service, le mois dernier.



C'est en enquêtant sur ces notes manuscrites que la police a pu cibler l'équipe du Kazakhstan.



Immédiatement après cette descente policière, les autorités antidopage ont visité l'équipe kazakhe afin de procéder à la collecte d'échantillons d'urine et de sang.



La secrétaire générale de l'Union internationale de biathlon (IBU), Nicole Resch, a affirmé que le Kazakhstan pourrait prendre part comme prévu au relais mixte, l'épreuve qui lancera les Mondiaux, plus tard jeudi. «Jusqu'à maintenant, rien ne nous indique qu'il ya eu des cas de dopage», a-t-elle précisé.



L'équipe kazakhe du relais 2 X 6 km et 2 X 7,5 km est composée d'Olga Poltoranina, Anna Kristanova, Maxim Braun et Yan Savitskiy.