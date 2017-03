Deux victoires pour Casey, qui porte les couleurs d'une troisième province en 4 ans

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Adam Casey a joué au nomade depuis ses débuts au Championnat canadien de curling masculin, il y a cinq ans. Il a fait trois apparitions au Brier avec Brad Gushue et l'équipe de Terre-Neuve-et-Labrador avant d'être capitaine de l'Île-du-Prince-Édouard au cours des deux dernières années. Cette fois, il porte les couleurs de la Saskatchewan.



Casey et les recrues Catlin Schneider, Shaun Meachem et Dustin Kidby connaissent un bon début de tournoi cette année, remportant deux de leurs trois premiers matchs.



Ils se sont inclinés 6-5 contre Mike McEwen et le Manitoba, lors de leur première partie du tournoi, avant de rebondir en ayant le meilleur 11-5 sur l'Albertain Brendan Bottcher et 8-3 sur Jamie Koe et les Territoires du Nord-Ouest.



McEwen, Kevin Koe, d'Équipe Canada, et le Néo-Écossais Jamie Murphy mènent le classement général avec une fiche de 2-0. Le quatuor de McEwen a défait celui du favori local Gushue 8-4 tandis que Koe a signé une victoire de 6-4 contre l'équipe nord-ontarienne de Brad Jacobs.



Jacobs a rebondi en après-midi en l'emportant 9-8 au 11e bout contre le Québécois Jean-Michel Ménard. Le Britanno-Colombien John Morris a battu le Néo-Brunswickois Mike Kennedy 8-3 alors que Murphy a vaincu Bottcher 11-6.



Jacobs et Casey se retrouvent à égalité au quatrième échelon, grâce à un dossier de 2-1 avant les affrontements de soirée.



Gushue, Kennedy et l'Ontarien Glenn Howard montrent une fiche de 1-1 et Morris suit à 1-2. Ménard (0-2), Jamie Koe (0-2) et Bottcher (0-3) sont toujours à la recherche d'un premier gain.



Âgé de 27 ans, Casey a triomphé au Championnat canadien junior, en 2009, au sein d'une équipe de l'Île-du-Prince-Édouard menée par Brett Gallant.