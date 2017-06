Durant mène les Warriors à un premier gain face aux Cavaliers (vidéo)

(98,5 Sports) - Les Warriors de Golden State n'ont guère eu de mal, jeudi, lors du premier match de la finale de la NBA.

Menés par Kevin Durant qui a inscrit 38 points, les Warriors ont vaincu les Cavaliers de Cleveland 113-91. Stephen Curry a ajouté 28 points, grâce notamment à six tirs de trois points, et 10 assistances en lever de rideau de cette troisième série finale entre les deux équipes.

Faits saillants match 1 de la finale de la NBA:

«Je crois qu'au début de la rencontre, nous étions un peu trop anxieux et avons raté quelques layups, en plus de leur offrir quelques paniers faciles, a dit Durant, dont la seule autre participation à la série finale s'était soldée sur un échec contre James et le Heat de Miami en 2012. Je crois que nous avons retrouvé nos repères à compter du deuxième quart.»



James a inscrit 28 points en plus d’ajouter 15 rebonds dans une cause perdante. Kyrie Irving, qui avait réussi le lancer de trois points décisif alors qu'il avait la main de Curry dans le visage en juin dernier pour permettre aux Cavaliers de compléter la remontée après avoir tiré de l'arrière 3-1 dans la série finale, a marqué 24 points et converti 10 de ses 22 tentatives de paniers.



Kevin Love a ajouté 15 points et 21 rebonds à sa fiche, tandis que Tristan Thompson était limité à quatre assistances.

Warriors et Cavaliers s’affrontent en finale du championnat de la NBA pour une troisième année d’affilée.

Les Warriors l’ont emporté en six matchs en 2015 et les Cavaliers se sont imposés en sept rencontres l’an dernier.