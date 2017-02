Erik Guay continue d'être en feu!

KVITFJELL, Norvège - Le Québécois Erik Guay a été le plus rapide à l'entraînement en vue de la descente de la Coupe du monde de Kvitfjell, en Norvège.

Le skieur de Mont-Tremblant a franchi le parcours en une minute 48,01 secondes (1:48,01), battant l'Autrichien Hannes Reichelt d'un centième seulement.



Le Français Roger Brice a inscrit le troisième temps, 32 centièmes plus loin.



Osborne-Paradis 15e

Manuel Osborne-Paradis a réussi le 15e temps, tandis que Broderick Thompson a conclu la séance avec le 29e chrono. Les trois autres Canadiens, Jeffrey Frisch, Tyler Werry et Dustin Cook, ont pris les 57, 58e et 61e places respectivement.



Meneur au classement de la Coupe du monde de descente, l'Italien Peter Fill a signé le 13e temps. Le Norvégien Kjetil Jansrud a quant à lui signé la septième descente la plus rapide de la journée.



La descente masculine sera disputée samedi, tandis qu'un super-G est à l'horaire dimanche.



Guay vient tout juste de mettre la main sur le titre au mondial du super-G en plus d'avoir terminé deuxième en descente aux Mondiaux de St-Moritz.