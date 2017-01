Eugenie Bouchard en demi-finale à Sydney (vidéo)

SYDNEY, Australie - Eugenie Bouchard a atteint mercredi le carré d'as du tournoi de tennis de Sydney, en Australie, en défaisant Anastasia Pavlyuchenkova en deux manches convaincantes de 6-2, 6-3.

La jeune Canadienne a disposé de son adversaire russe en une heure et 16 minutes, par une chaleur accablante au stade Ken Rosewall.



Mme Pavlyuchenkova, qui est la 27e joueuse mondiale au classement de la WTA, avait précédemment eu raison de la tenante du titre Svetlana Kuznetsova.



Eugenie Bouchard, qui est 49e au classement mondial, affrontera en demi-finale Johanna Konta, de la Grande-Bretagne, sixième favorite du tournoi.

Faits saillants:





Radwanska dans l'autre demi-finale

Ce sera la première fois en près d'un an que la jeune joueuse québécoise disputera la semi finale d'un tournoi de la WTA. Elle avait atteint la grande finale du tournoi de Kuala Lumpur, en février dernier.



Il y a six mois, aux Internationaux de Wimbledon, Mme Bouchard avait eu raison de Johanna Konta dans un match de second tour.

L’autre demi-finale mettra aux prises la Polonaise Agnieszka Radwanska, troisième joueuse mondiale face à Barbora Strycova de la République tchèque, 19e mondiale.