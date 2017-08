Federer, Nadal et Raonic en action

(98,5 Sports) - On peut qualifier la journée d'aujourd'hui de véritable coup d'envoi avec l'entrée des grosses pointures à la Coupe Rogers à Montréal.

Après six ans d’absence du central montréalais, Federer affrontera le Canadien Peter Polansky.

Nadal se mesurera au Croate Borna Coric alors que Milos Raonic suivra Nadal sur le central en soirée contre le Français Adrian Mannarino.

De son côté, le jeune Canadien Denis Shapovalov bataillera cette fois face èa un adversaire de taille, Juan Martin Del Potro.

Également au programme relevé de ce mercredi: Jo-Wilfried Tsonga, Kei Nishikori et Alexander Zverev.

Court central

À 12h30 : Peter Polansky (CAN) c. Roger Federer (SUI/no 2)

Pas avant 14h30 : Denis Shapovalov (CAN) c. Juan Martin Del Potro (ARG)

Pas avant 18h30 : Rafael Nadal (ESP/no 1) c. Borna Coric (CRO)

Suivi de : Adrian Mannarino (FRA) c. Milos Raonic (CAN /no 6)

Court Banque Nationale

À 12h30 : Kei Nishikori (JAP no 5) c. Gael Monfils (FRA)

Suivi de : Grigor Dimitrov (BUL/no 7) c. Mischa Zverev (ALL)

Suivi de : Alexander Zverev (RUS /no 4) c. Richard Gasquet (FRA)

Pas avant 18h30 : Sam Querrey (É-U) c. Jo-Wilfried Tsonga (FRA/no 8)

Suivi de : David Goffin (BEL/no 9 ) c. Hyeon Chung (COR)

Court no 9

À 12h30 : Ryan Harrison (É-U) c. Roberto Bautista Agut (ESP/no 12)

Pas avant 14h30: Jack Sock (É-U/no 15) ou Pierre-Hugues Herbert (FRA) c. David Ferrer (ESP)

Suivi de Paolo Lorenzi (ITA) c. Nick Kyrgios (AUS/no 16)

Court no 5

12h30 : Robin Hasse (P-B) c. Ernesto Escobedo (É-U)

Suivi de : match de double impliquant Dominic Thiem (AUT)

Suivi de : Pablo Carreno Busta (ESP) c. Kevin Anderson (AFS) ou Dudi Sela (ISR)