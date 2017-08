Françoise Abanda accède au 2e tour des qualifications à Flushing Meadows

NEW YORK - La Montréalaise Françoise Abanda a remporté son match de premier tour aux qualifications en vue des Internationaux des États-Unis, mercredi.

Abanda, 12e tête de série des qualifications, a eu besoin de trois manches et 2 h 14 minutes pour venir à bout de la Russe Alexandra Panova 6-3, 3-6, 7-6 (4).

Abanda et Panova, respectivement âgées de 20 ans et 18 ans, ont affiché des statistiques semblables au chapitre du pourcentage d'efficacité des premières balles de service - 68 pour cent contre 66 pour cent en faveur d'Abanda, et ont toutes deux réalisé quatre bris de service.



Au deuxième tour, Abanda croisera le fer avec l'Allemande Antonia Lottner.

Frank Dancevic s'est imposé 4-6, 6-4 et 6-4 devant l'Italien Luca Vanni.

L'athlète de Niagara Falls a gagné la bataille des bris 2-1, dans un match très serré où chaque joueur a inscrit 11 as et 11 coups gagnants. Son prochain rival sera le Français Stéphane Robert.



L'Ontarien Peter Polansky, classé 20e, il s'est montré plus expéditif contre le Russe Konstantin Kravchuk, qu'il a défait 6-3, 7-6 (5) en 82 minutes.



En deuxième ronde, Polansky rencontrera le Slovène Blaz Rola.



Par ailleurs, la journée n'a pas été parfaite pour la délégation canadienne puisque le Torontois Brayden Schnur a baissé pavillon devant l'Américain Mitchell Krueger en trois manches de 6-4, 4-6, 5-7.