Giro: la troisième étape et le rose à Gaviria

CAGLIARI, Italie - Le Colombien Fernando Gaviria a remporté un sprint pour s'imposer lors de la troisième étape du Giro, dimanche.

Sa première victoire dans une course majeure lui a permis de ravir le maillot rose du meneur à Andre Greipel, de l'Allemagne.



Gaviria a éclipsé Rudiger Selig après du beau travail de son équipe Quick-Step dans les 10 derniers km, où il y a eu de forts vents.



La journée de lundi en sera une de repos, avant de poursuivre la course en Sicile.



Giacomo Nizzolo a fini troisième au terme des 148 km entre Tortoli et Cagliari, un trajet sur le plat.



«C'est une grande joie grâce au travail de mon équipe, a dit Gaviria. Nous allons mieux profiter de la journée de congé. Nous savions tous qu'il y aurait du vent. Nous étions superbement placés, et mes coéquipiers avaient d'excellentes jambes.»



Quand le facteur éolien s'est manifesté, Bob Jungels et cinq autres coureurs de Quick Step se sont détachés et ont gardé un tempo très relevé.



Greipel est arrivé 13 secondes derrière Gaviria, dans un groupe incluant des favoris comme Nairo Quintana et Vincenzo Nibali.



Gaviria a pris les commandes par neuf secondes sur Greipel et par 13 secondes sur Lukas Postlberger, de l'Autriche. Ce dernier a gagné la première étape.



Mardi, ce sera la première fin de course en montée, sur l'Etna. L'étape suivante va se conclure à Messina, la ville natale de Nibali.



Le Giro se terminera le 28 mai, avec un contre-la-montre de 28 km.