Harvey aura du pain sur la planche lors de la poursuite

QUÉBEC - Alex Harvey devra se retrousser les manches s'il souhaite savourer une deuxième victoire en trois jours, dimanche, à l'issue de la poursuite de 15 kilomètres présentée sur les plaines d'Abraham dans le cadre des Finales de la Coupe du monde de ski de fond.

Harvey s'élancera sur le parcours 22 secondes après le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, vainqueur du 15 km en style classique samedi. En plus de devoir rattraper Klaebo, le fondeur de St-Ferréol-les-Neiges devra se méfier du Norvégien Niklas Dyrhaug. Ce dernier prendra le départ en même temps que le Québécois.



Ce dernier a d'ailleurs confié s'attendre à ce que Dyrhaug tente par tous les moyens de lui nuire, de manière à faciliter la tâche de son compatriote.



« La poursuite, c'est une chasse-à-l'homme, et la cible ce sera le jeune Norvégien (Klaebo), a dit Harvey. Je vais m'élancer en troisième, en même temps que Dyrhaug, sauf que je suis certain qu'il ne m'aidera pas tellement parce que c'est un de ses coéquipiers en avant. Ce sera à moi d'essayer de me rapprocher. »



Diplomate, Dyrhaug a plutôt indiqué qu'il allait tenter de discuter d'une éventuelle stratégie avec Harvey.



« J'ai vu qu'Alex et moi entameront la poursuite ensemble, donc je crois que ce serait dans notre intérêt mutuel de coopérer afin de pourchasser Klaebo. Il faut cependant que j'en parle à mon équipe », a mentionné Dyrhaug, le sourire en coin.



Pour sa part, Harvey, qui a remporté le sprint style libre vendredi, a confié qu'il aurait préféré être dans de meilleures dispositions en prévision de la dernière course de la saison, dimanche.



« J'aurais préféré être à 10 secondes (de Klaebo), mais ceci étant dit j'aime mieux chasser que d'être le lapin en avant, parce que tu as des chronos intermédiaires qui te permettent de t'adapter à la stratégie du meneur », a expliqué l'athlète âgé de 28 ans.



« C'est du 'stock', mais je pense que c'est possible, a-t-il ajouté. Il (Klaebo) sera seul à l'avant, donc on va voir comment il se sent demain (dimanche), mais moi je pars avec l'intention de le rattraper, c'est sûr. »



Un clou dans le cercueil de Heikkinen



Dans l'ensemble, Harvey s'est tout de même dit satisfait de sa journée de travail. En vertu de sa quatrième place, il a resserré son emprise sur le troisième rang du classement de la Coupe du monde avec 934 points. Son principal poursuivant, le Finlandais Matti Heikkinen, ne représente pratiquement plus une menace, à 842.



« Ça regarde vraiment bien dans la lutte pour la troisième place au classement général, a-t-il confié. J'ai ajouté un clou de plus dans le cercueil de (Matti) Heikkinen. En venant ici, c'était ça mon principal objectif.



« Ceci étant dit, c'est sûr que j'ai pensé à faire un autre podium aujourd'hui, a-t-il concédé. Mais vous savez, j'ai gagné hier (vendredi), et il faut être réaliste, je ne peux pas être sur le podium tous les jours. »



Techniquement, Harvey peut encore espérer dépasser le Russe Sergey Ustiugov, qui occupe le deuxième rang du classement général de la Coupe du monde avec 1176 points. Cet enjeu ne semble cependant pas le préoccuper outre-mesure.



« Honnêtement, de la façon que je vois ça, tu peux être premier (au classement) ou dans le top-5, a-t-il mentionné. La différence entre une deuxième et une troisième place n'est pas si importante. Ça se peut (que je finisse deuxième), mais mon objectif est vraiment de finir sur le podium. »



Une chose est sûre, Harvey scellera dimanche sa meilleure saison en carrière. Après avoir été sacré champion du monde lors du 50 km en style classique à Lahti plus tôt ce mois-ci, il se retrouvera parmi les trois premiers au classement général de la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Il avait terminé en troisième place au classement cumulatif de la Coupe du monde en 2014.