Harvey finit 4e au 15 km classique à Québec

Johannes Hosflot Klaebo a remporté le 15 km classique à Québec en Coupe du monde de ski de fond, tandis que Alex Harvey a terminé en quatrième position.

Le Norvégien s'est imposé en 35:23,70, devant un compatriote, Niklas Dyrhaug, et le Russe Alexander Bessmertnykh.

Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges, a conclu à une seconde et deux dixièmes du vainqueur.

Les deux premiers fondeurs au classement général, le Norvégien Martin Johnsrud Sundby (1626 points) et le Russe Sergey Ustiugov (1176), ne participaient pas à la compétition.

Chez les dames, sur 10 km, Marit Bjoergen a devancé dans le dernier droit une coéquipière norvégienne, Heidi Weng, pour l'emporter par six dixièmes de seconde.

La Finlandaise Krista Parmakoski a fini troisième.

La meilleure Canadienne a été Emily Nishikawa de Whitehorse au Yukon, 37e.

Bjorgen était la grande favorite, ayant gagné les trois départs de masse de 10 km précédents cette saison _ soit à Ruka, à Otep?? et aux Mondiaux à Lahti. De plus, elle était invaincue en cinq épreuves se déroulant en style classique (départs individuels et de masse).

La fondeuse de 36 ans avait remporté sa dernière course au Canada il y a un peu plus de 11 ans lors du skiathlon de Vernon en C.-B., en décembre 2005.

La veille, la victoire en sprint est allée à la Suédoise Stina Nilsson, devant la Norvégienne Maiken Caspersen Falla et la Suédoise Hanna Falk. Falla a profité de l'occasion pour s'emparer du globe de cristal dans la discipline.