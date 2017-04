Ibaka aide les Raptors à vaincre des 76ers décimés

TORONTO - Serge Ibaka a inscrit 24 points et DeMar DeRozan en a ajouté 17 pour aider les Raptors de Toronto à vaincre des 76ers de Philadelphie décimés par les blessures 113-105, dimanche.

Ibaka a manqué ses cinq premiers tirs de la soirée avant de réussir les neuf suivants. Il avait déjà récolté 18 points en première demie.



Il s'agissait de sa soirée la plus productive dans l'uniforme des Raptors. Sa production la plus élevée dans une même rencontre avec la formation torontoise s'élevait auparavant à 22 points. Sa soirée la plus glorieuse en carrière fut avec le Magic d'Orlando, cette saison, où il avait inscrit 31 points.



La recrue française Timothe Luwawu-Cabarrot, qui inscrit en moyenne 5,3 points par match, a marqué 23 points pour les 76ers, son plus haut total en carrière. Le meneur de 21 ans a récolté 11 points à lui seul, au premier quart, après avoir réussi trois paniers de trois points.



Le Croate Dario Saric a inscrit 16 points pour les Sixers et le Canadien Nik Stauskas a ajouté 14 points.



Les Raptors (47-30) ont remporté huit de leurs neuf derniers matchs. Ils ont également prolongé leur séquence victorieuse à domicile contre les 76ers. La dernière fois qu'ils se sont inclinés face à eux remonte au 10 novembre 2012.



Les 76ers (28-49) ont perdu leurs trois dernières rencontres et six de leurs huit dernières.



Les Raptors affronteront les Pacers d'Indiana mardi. Il s'agira de l'une de leurs cinq dernières parties de la saison régulière.