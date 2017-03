«J'ai failli mourir» - Mark McMorris

VANCOUVER - Le planchiste étoile canadien Mark McMorris a déclaré qu'il avait «failli mourir» alors qu'il surfait hors piste en Colombie-Britannique le week-end dernier.

Le médaillé de bronze olympique a publié un message sur Twitter vendredi, son premier depuis l'accident.





Past week has been the hardest week of my life.

sorry for the silence.. I almost died and now I'm trying to get better.

Stories are coming??