«Je suis chanceuse d'être toujours en vie» -Petra Kvitova

(98,5 Sports) - La joueuse de tennis Petra Kvitova a été blessée à la main gauche, mardi matin, par un cambrioleur armé d'un couteau, à son domicile de Prostejov en République tchèque.

La gauchère a dû subir une opération de trois heures et 45 minutes à cette main. Kvitova a subi des dommages aux tendons de la main gauche, à tous les doigts de cette main et à deux nerfs.



Les blessures sont sérieuses mais rien n'indique qu'elle devrait arrêter de jouer au tennis, a dit son porte-parole, Karel Tejkal.



Kvitova devra toutefois s'absenter des Internationaux d'Australie et rater une bonne partie de la saison, car elle ne pourra pas s'entraîner pleinement avant au moins trois mois, a dit Tejkal.



« En tentant de me défendre, j'ai été gravement blessée à la main gauche. Je suis secouée, mais chanceuse d'être toujours en vie, a dit Kvitova, sur Twitter. La blessure est sérieuse et je devrai voir des spécialistes, mais ceux qui me connaissent savent que je suis forte et que je vais me battre. »





Kvitova a remporté l'étape anglaise du grand chelem en 2011 et 2014.



« Ce qui m'est arrivé n'est sûrement pas agréable, mais c'est derrière moi, a indiqué Kvitova plus tôt dans la journée, dans un communiqué émis sur la page Facebook de l'équipe tchèque de la Fed Cup. Je reçois les meilleurs soins possibles et je suis en contact avec mes proches. Le pire est passé. »



Le cambriolage s'est passé dans sa résidence de Prostejov, dans l'est de la République tchèque.



Un porte-parole de la police locale, Frantisek Korinek, a déclaré que l'agresseur, un homme d'environ 35 ans, a pris la fuite et n'a toujours pas été interpelé. La police est à ses trousses.



Plus tôt mardi, sans aucun lien avec cette histoire, Kvitova avait annoncé son retrait de la Coupe Hopman en raison d'une blessure à un pied.



La 11e raquette au monde, qui est âgée de 26 ans, devait prendre part, plus tard mardi, à un événement caritatif à Brno en compagnie d'une autre joueuse tchèque, Lucie Safarova.



« C'est horrible, a dit Safarova à la radio publique tchèque. Ce genre de chose nous glace le sang. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est vraiment terrible.»



Cet incident, bien que présentant des circonstances différentes, n'est pas sans rappeler celui impliquant Monica Seles.



En avril 1993, alors que Seles était au sommet de sa carrière, un spectateur l'a poignardée dans le dos lors d'un changement de côté au tournoi de Hambourg.



Seles est revenue au jeu 27 mois plus tard et s'est rendue en finale des Internationaux des États-Unis en 1995.