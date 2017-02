Jean-Luc Brassard en colère contre les diffuseurs québécois

Amazing CDN winter athletes that make us proud and no live canadien tv station?Come on CBC, RC, Sportsnet, TSN, RDS ?What do you wait for? — Jean-Luc Brassard (@JLBrassard) 12 février 2017

(98,5 Sports) - Incapable de voir la course d'Eric Guay à la télévision québécoise lors du Championnat du monde de ski en fin de semaine dernière à St-Moritz, l'ancien médaillé olympique Jean-Luc Brassard a exprimé sa grande frustration sur son compte Twitter, dimanche.

Jean-Luc Brassard dénonce le fait que très peu d’émissions sportives québécoises relatent en direct les exploits de nos athlètes amateurs qui oeuvrent dans des sports d'hiver et qui sont souvent parmi les meilleurs au monde. Des athlètes tels qu'Éric Guay en ski alpin, François Hamelin en patinage de vitesse courte piste et Olivier Jean en patinage de vitesse longue piste, pour en nommer que quelques-uns.

«On les voit à l’occasion, en rediffusion, à des heures qui ne s’adressent pas à leur public cible. Il y a CBC qui fait du bon travail avec son émission ‘’Road to the Olympics’’, mais les sportifs le samedi après-midi sont justement (à pratiquer leur activité)», a dit l’ancien skieur de bosses.

«Il a fallu que ce soit une télé touristique, le Canal Évasion, qui nous fasse découvrir le Tour de France, pour être ensuite reprise par des chaînes dites sportives», ajoute-t-il.

L’offre et la demande

Selon Brassard, il n’est pas normal que seul le Canadien de Montréal puisse obtenir une couverture médiatique dans nos réseaux sportifs.

«On est un peu dans le syndrome de la saucisse Hygrade où on dit qu’il n’y a pas d’intérêt pour d’autres sports que le Canadien (de Montréal). Mais on ne créé pas d’intérêt non plus. Je n’en veux pas au Canadien qui est omniprésent dans l’attention (médiatique), évidemment, plus on en donne, plus les gens veulent en savoir.»

Trop chers les droits?

Brassard admet qu’il ne connaît pas les coûts exacts pour obtenir les droits de diffusion de sports amateurs, mais il estime qu’il y a moyen de fidéliser un auditoire.

«Les Jeux (olympiques) de Vancouver ont atteint des cotes d’écoute que jamais on n’a obtenues à la télévision avec 97% des parts de marché. C’était bien médiatisé, il y avait une fidélité. On se rencontre que la téléréalité vient presque prendre la place du créneau sportif au niveau du suspense, de l’émotion parce qu’on fidélise les gens, semaine après semaine.

Selon lui, les compétitions de ski alpin, par exemple, pourraient très bien être diffusées à la télévision et cela permettrait aux téléspectateurs de voir en plus de très beaux paysages européens, un peu comme pour le Tour de France.