Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe en or

VAL ST-CÔME - Mikaël Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe ont défendu leur titre respectif dans les épreuves de bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Val St-Côme, samedi.

Kingsbury a dominé l'épreuve masculine avec un score de 86,44 points, devant le Français Sacha Theocharis (82,20) et le Suédois Walter Wallberg (82,19). Le coéquipier de Kingsbury, Philippe Marquis, a terminé sixième.

Un peu plus tôt en après-midi, la bosseuse Justine Dufour-Lapointe avait défendu avec succès son titre du côté des dames avec 78,36 points. La Québécoise a mené le balayage canadien du podium en compagnie de ses compatriotes Andi Naude (78,10) et Chloé Dufour-Lapointe (77,70).

La Québécoise Audrey Robichaud (77,69), qui a également pris part à la finale, a terminé au pied du podium.

Les prochaines épreuves masculine et féminine de bosses seront présentées à Calgary le 28 janvier.

Un triplé deux années de suite

Les Canadiennes ont donc réussi un triplé, comme l'an dernier.



«Je ne voulais pas rater cette chance, a indiqué Justine. Je voulais m'emparer de ce moment. On a tout donné, mais encore une fois, l'énergie de la foule nous a aidées. On sent qu'ils sont derrière nous et on veut tout donner.»



«Un podium, c'était l'objectif pour chaque course cette saison. Je suis contente de finalement m'y retrouver, a pour sa part déclaré Chloé. On embarque sur une longue séquence de Coupes du monde et je me suis entraînée pour ça. J'ai juste hâte de repousser mes limites.»



Le Canada était assuré d'un triplé avant même que Justine, dernière à prendre le départ de la finale, ne s'élance, puisque Naude, Chloé et Audrey Robichaud occupaient alors les trois premières places. Robichaud a finalement raté le podium - le premier où sont montées les Canadiennes cette saison - par un petit centième de point.



«Tout le monde a super bien skié, alors juste d'être en finale, j'étais super fière, a noté la skieuse de Québec. Je pense que j'ai bien skié, alors je ne peux qu'être contente. (...) Ça fait du bien de terminer quatrième. C'est certain qu'un podium, ça aurait été bien aussi, mais d'avoir terminé si près va m'encourager pour la suite.»



«Les Canadiennes, nous sommes fortes. C'est incroyable de voir toute la compétition au pays», a ajouté Justine.



«On est chanceuses d'avoir une équipe aussi forte. Chaque jour, il faut pousser pour être au 'top'», a renchéri Chloé.



Alex-Anne Gagnon a pris la 10e place. Valérie Gilbert a été éliminée en qualifications, n'étant pas en mesure de terminer sa descente.



L'an dernier, Justine avait devancé Chloé et Maxime. Cette dernière a chuté à la sortie de son premier saut en demi-finale et elle a dû se contenter de la 16e place.



«C'est le saut que je fais depuis le début de la saison, afin d'augmenter le degré de difficulté de ma descente, a-t-elle expliqué. Ça a fonctionné à Ruka; ça a fonctionné à Lake Placid. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça fait partie du processus. Il faut que je continue de m'accrocher, car au bout du processus, je sais que ça va être payant.



«Au final, j'étais vraiment à court, peut-être parce que j'ai mieux réussi mon saut qu'à l'entraînement. J'ai manqué de rotation.»



Kingsbury de retour au sommet



Chez les hommes Mikaël Kingsbury a défendu son titre et remporté sa deuxième victoire de la saison. Lui aussi le dernier à s'élancer en finale, Kingsbury a dû ralentir la cadence en raison de l'état de la piste, mais ses deux sauts, au degré de difficulté le plus élevé du plateau, lui ont permis de récolter 86,44 points et de devancer le Français Sacha Theocharis (82,20) et le Suédois Walter Wallberg (82,19).



«Ça fait vraiment du bien d'avoir été constant pendant toute la course, toute la journée, et d'avoir suivi mon plan de match toute la journée, a lancé Kingsbury. Je n'étais pas aussi rapide que mes adversaires, mais le plan de match, c'était d'avoir des sauts avec un degré de difficulté plus élevé et d'aller les chercher sur ce côté-là.»



Cette victoire de Kingsbury, sa troisième d'affilée à St-Côme, lui a également permis de reprendre le maillot jaune de meneur au classement de la Coupe du monde des mains du Kazakh Dmitriy Reiherd, huitième samedi.



«Je voulais le ravoir pour Calgary. Je me suis rendu compte que lorsque tu aimes de quoi, tu t'en rends davantage compte quand tu ne l'as plus.»



Seul autre Canadien en finale, Philippe Marquis (69,55) a éprouvé des ennuis à son deuxième saut et il a dû se contenter de la sixième place.



«Ce n'est clairement pas le résultat que j'espérais une fois rendu en finale, a admis Marquis. J'avais du bon ski, rapide, malheureusement, j'ai laissé la porte ouverte aux juges pour m'assommer. C'est décevant, car j'avais donné du bon ski toute la semaine. Je savais que je pouvais monter sur le podium, voire même gagner la course. Ce ne sont pas des sensations que j'éprouve chaque semaine.»



Simon Pouliot-Cavanagh a terminé neuvième. Les huit autres Canadiens inscrits n'ont pas franchi les qualifications.



Exclus du podium la semaine dernière à Lake Placid, les Canadiens souhaitaient rebondir à St-Côme. Avec quatre médailles sur six, c'est mission accomplie.



«C'est certain que oui, je sentais que tout le monde était dedans, a dit Kingsbury. C'est peut-être une bonne chose qu'on ait eu week-end un peu moins bon. J'étais confiant que tout le monde allait bien faire quand je les ai vus à l'entraînement. (...) Je pense que tout le monde a fait une bonne 'job'.»



La prochaine étape sur le circuit de la Coupe du monde aura lieu à Calgary, le 28 janvier.