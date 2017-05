Kipchoge à 26 secondes d'un marathon sous les deux heures

MONZA, Italie - Eliud Kipchoge est passé à 26 secondes d'écrire une page d'histoire samedi, alors que le champion olympique a raté de peu son objectif de devenir la première personne à compléter un marathon en moins de deux heures.

Kipchoge a finalement franchi les 42,2 kilomètres en deux heures, 25 secondes, pulvérisant tout de même le record mondial de 2:02:57 appartenant à Dennis Kimetto et prouvant que le jour où l'exploit sera accompli n'est peut-être pas très loin.



«Nous sommes humains, a affirmé Kipchoge. Je suis heureux d'avoir réduit le record mondial par deux minutes et demie.»



Le Kényan a ajouté: «Nous grimpons un arbre (...) J'ai atteint une branche et je vais passer à la suivante. Ce n'est pas la fin de ma marche vers la marque des deux heures.»



Kipchoge a fracassé sa marque personnelle de 2:03:05, établie au Marathon de Londres l'an dernier.



Samedi, les organisateurs ont d'abord chronométré son temps une seconde plus vite, avant de le corriger à 25 secondes des deux heures.



«J'ai réussi la meilleure performance de ma vie, a déclaré Kipchoge. L'objectif du projet 'Breaking2' était de démontrer qu'il était possible de réussir un marathon en moins de deux heures. C'est un message important pour moi.»



La tentative de Kipchoge au circuit de Formule 1 de Monza ne sera pas retenue comme un record mondial officiel sanctionné par l'IAAF en raison de variables comme l'ajout de coureurs l'aidant à dicter son rythme pendant la course et la remise de boisson aux coureurs par le biais de mobylettes.



Et, après trois ans de préparation, la tentative commanditée par Nike pour passer sous la barrière des deux heures est restée une simple tentative, malgré l'appui du manufacturier qui a fourni des chaussures qui aideraient les coureurs à être quatre pour cent plus efficaces.



«Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde ont vu une page d'histoire être écrite, a déclaré le président de Nike, Mark Parker. Lors de 'Breaking2', Eliud Kipchoge a franchi 42,2 kilomètres plus rapidement que quiconque. C'est un exploit qui dépasse le simple monde de la course. Il s'agit d'un moment qui va encourager des athlètes d'un peu partout à repousser les limites de leur potentiel.»



L'Éthiopien Lelisa Desisa, double vainqueur du marathon de Boston, et l'Érythréen Zersenay Tadese, détenteur du record du monde pour le demi-marathon, ont aussi participé au projet 'Breaking2', qui a débuté à 5h45, heure locale. Ils ont terminé loin derrière Kipchoge.



Desisa a été largué après 50 minutes puis Tadese a suivi peu de temps après. Le duo a tout de même complété les 17 tours et demi autour du circuit de Monza. Tadese a signé un chrono de 2:06:51 et Desisa a rallié l'arrivée en 2:14:10.



Kipchoge était donc seul à pourchasser la marque historique.



Le marathonien âgé de 32 ans a franchi la mi-parcours en 59:54, mais sa cadence a été tout juste insuffisante.



«J'ai essayé de garder le bon rythme, a-t-il mentionné. Mais nous ne sommes pas des machines et il est difficile de garder le bon rythme. Chaque fraction de seconde a un impact réel.»