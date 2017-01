Kyle Lowry invité au match des étoiles

NEW YORK - Kyle Lowry, des Raptors de Toronto, fait partie des 14 joueurs invités au match des étoiles de la NBA, jeudi.

Russell Westbrook, meilleur marqueur du circuit et deux fois joueur par excellence du match des étoiles, participera au match le 19 février, à La Nouvelle-Orléans.

Les autres réservistes de l'Association Ouest seront Draymond Green et Klay Thompson, tous deux des Warriors de Golden State, DeMarcus Cousins, des Kings de Sacramento, Marc Gasol, des Grizzlies de Memphis, Gordon Hayward, du Jazz de l'Utah, et DeAndre Jordan, des Clippers de Los Angeles.



Hayward et Jordan en seront à leur première participation.



Pour sa part, Lowry en sera à sa troisième participation à la classique annuelle et il rejoindra son coéquipier DeMar DeRozan, qui a été élu au sein de la formation partante. Les autres réservistes de l'Association Est seront Paul George, des Pacers de l'Indiana, Kevin Love, des Cavaliers de Cleveland, Paul Millsap, des Hawks d'Atlanta, Isaiah Thomas, des Celtics de Boston, John Wall, des Wizards de Washington, et Kemba Walker, des Hornets de Charlotte.



Walker en sera aussi à sa première participation.



Puisque Stephen Curry et Kevin Durant ont été élus au sein de la formation partante, les Warriors égalent un record avec quatre invités.



Parmi les joueurs qui n'ont pas reçu d'invitation, notons Dwyane Wade, des Bulls de Chicago, et Carmelo Anthony, des Knicks de New York. Wade a participé aux 12 dernières éditions du match des étoiles.