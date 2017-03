L'Agence mondiale antidopage reste à Montréal

MONTRÉAL - L'Agence mondiale antidopage demeurera à Montréal.

C'est ce qu'a confirmé mardi matin son directeur général, Olivier Niggli, au micro d'Ici Première, la radio de Radio-Canada.



Depuis des mois, des rumeurs laissaient présager un déménagement du siège social montréalais vers l'Europe.



L'AMA, qui se trouve à Montréal depuis sa création, en 1999. Indépendante, l'AMA a néanmoins dérangé l'establishment sportif mondial ces dernières années, plus particulièremnt au cours des derniers mois, notamment avec la parution du Rapport McLaren.



Dans ce rapport, l'avocat montréalais Richard McLaren a dévoilé un sytème de dopage et de camouflage de cas dopage étatique en Russie, entraînant la suspension de l'équipe nationale d'athlétisme de toutes compétitions internationales, dont les Jeux olympiques de Rio de Janeiro.



L'Agence mondiale antidopage est composée et financée à parts égales par le Mouvement sportif et les gouvernements. Ses activités principales comprennent la recherche scientifique, l'éducation, le développement antidopage et la supervision de la conformité au Code mondial antidopage, le document harmonisant les règles liées au dopage dans tous les sports et dans tous les pays.