L'électricité coupée au stade olympique... pour comptes impayés

RIO DE JANEIRO - Le mythique stade Maracana de Rio de Janeiro se retrouve sans électricité en raison d'un conflit pour des comptes en souffrance.

La compagnie d'électricité Light a déclaré par communiqué que le courant avait été coupé au stade qui a accueilli la finale du Mondial 2014 de football ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'été 2016.



Light prétend que 3 millions de reals (environ 1,4 million $ CAN) lui sont dus. De cette somme, 1,3 million de reals (536 000 $) doivent être versés par un consortium chargé de la gestion du stade, mené par le contracteur Odebrecht. Le reste de la dette appartient au comité organisateurs des JO 2016.



Le stade est en décrépitude depuis quelques semaines et Odebrecht a demandé à l'État de Rio de Janeiro de le remplacer comme gestionnaire.



L'État a déclaré une ?calamité financière? est accuse des mois de retard dans le versement des salaires des enseignants, des infirmières, des employés du secteur public, ainsi que dans le paiement des pensions.