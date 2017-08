«La célébrité ne durera pas longtemps si elle ne commence pas à gagner des matchs»

(98,5 Sports) - La journaliste québécoise Stephanie Myles parcourt la planète pour couvrir les exploits des joueurs de tennis de l'ATP. En entrevue avec Jérémie Rainville vendredi, elle a notamment parlé de la situation d'Eugenie Bouchard.

Rédactrice en chef de Tennis.life – un site web américain qui couvre exclusivement le tennis – Stephanie Myles se promène à travers le monde au rythme des grands tournois de l’ATP.

«C’est impossible de tout couvrir. On est peut-être une quinzaine (de journalistes) qui sont là aux Grands Chelems et les grands tournois du Master 1000 et la Coupe Davis», a-t-elle expliqué.

Même si son travail exige qu’elle travaille pratiquement 52 semaines par année, elle se dit choyée par la génération d'athlètes, dont elle raconte les exploits.

«Les Federer, Nadal, Djokovic et Murray, ce sont d’excellents joueurs de tennis. Ils sont aguerris, ce sont de réels professionnels. Ils comprennent leur responsabilité médiatique.»

Elle croit toutefois que ça risque de changer avec les générations à venir.

«Les enfants prodiges du tennis sont encore plus gâtés que la génération précédente. Ils arrivent à 12-13 ans et il y a déjà l’agent, les parents, les entraîneurs sur le terrain. On leur donne tout ce qu’ils veulent.»

Voici ce qu’elle a dit au sujet de :

Eugenie Bouchard

«Je commence à avoir beaucoup de sympathie pour Eugenie Bouchard. Elle avait 12-13 ans quand je l’ai connue. Je suis presque la seule qui la suit à travers le monde. Ça fait presque trois ans qu’elle avale de dures défaites, mais jamais qu’elle ne s’est pas pointée pour répondre aux questions. Elle a toujours été professionnelle.

«Je trouve que les hommes journalistes sont vraiment durs à son égard. Je fais des entrevues avec elle en français. Elle parle rarement le français. Mais elle n’est pas gênée de faire des erreurs, elle s’exprime aussi bien qu’elle peut. Et elle se fait critiquer. Tout ce qu’elle fait, elle se fait critiquer.

«Elle s’entraîne, elle travaille fort. Mais ce qu’elle met sur les réseaux sociaux, c’est en bikini. Et là c’est drôle, cette semaine, elle a publié cinq messages sur Twitter et ils sont tous à l’entraînement. C’est peut-être un changement de stratégie.

Même si elle ressent de la sympathie pour la Québécoise, Madame Myle admet que la jeune femme a parfois manqué de maturité et qu,elle n'était pas toujours bien entourée.

«Et même quand elle a eu du bon monde autour d’elle, elle ne les a pas toujours écouté. Elle a vraiment une tête dure. Peut-être que dans un sport individuel, ça peut t’aider, mais ça peut te nuire aussi. Mais je pense que lentement, ça commence à se mettre en place.

La journaliste assure que le rêve d'Eugenie Bouchard est de devenir une championne de tennis et non une célébrité comme plusieurs lui reprochent.

«C’est une fille intelligente, elle sait que la célébrité ne durera pas longtemps si elle ne commence pas à gagner des matchs.

«C’est sûr que sa mère est un peu spéciale. Je m’entends bien avec elle. Elle a ses idées, elle aime la célébrité. Mais elle est moins présente cette année. Les parents se sont divorcés, alors c’était assez compliqué à l’extérieur du terrain. Mais cette année, son père est revenu dans le portrait et l’a suivie sur les tournois de gazon. Ç’a peut-être stabilisé les choses.»

Denis Shapovalov

«Quand je l’ai vu jouer au Australian Open Jr à 15 ans, on disait que c’était le joueur le plus talentueux de la planète chez les 15 ans. Il n’a pas vraiment changé. Il jouait exactement pareil, il est juste un peu plus costaud.

«Ce n’est pas Tennis Canada qu’il l’a développé. Il n’avait aucun intérêt à être dans le système. Il ne voulait pas déménager à Montréal pour aller au Centre national. Il est allé avec son propre coach qui est sa mère. Il faisait ses choses à Toronto. Mais depuis qu’il a gagné le Wimbledon Jr, il s’est un peu plus intégré (à Tennis Canada).

«Tennis Canada va l’aider avec sa transition du junior au pro parce que ça coûte de l’argent.»

Félix Auger-Aliassime

«Son père était un coach de tennis et c’est aussi un produit de Tennis Canada. Il a une excellente technique. C’est un phénomène. Il avait 14 ans et il jouait à Granby. Il avait fait un bon tournoi et il s’était rendu en quart de finale. Il y avait 4-5 médias qui étaient intéressés. Il a fait son entrevue, il s’est bien exprimé. Et après l’entrevue, il leur a tous serré la main. Trois ans plus tard, il est toujours d’une gentillesse extraordinaire.»