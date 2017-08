«La Coupe Rogers, ce n'est qu'une semaine» -Denis Shapovalov

Shapovalov à propos du public montréalais

MONTRÉAL - Denis Shapovalov a repris le boulot en prévision des Internationaux des États-Unis à la fin du mois.

Le Canadien de 18 ans a renoué avec les médias, jeudi, après s'être exercé avec son entraîneur Martin Laurendeau.

«Immédiatement après le tournoi, j'ai discuté de l'état de mon corps avec mon physio et mon équipe et j'étais épuisé physiquement, explique celui qui devait initialement se rendre disputer un tournoi à Vancouver. J'avais besoin de récupérer et permettre à mon corps de se soigner afin d'être prêt pour les Internationaux des États-Unis.»

Demeurer humble

«La Coupe Rogers, ce n'est qu'une semaine, a rappelé Shapovalov, maintenant 67e au monde alors qu'il se classait 143e au début du tournoi à Montréal. Mon classement est différent, c'est sûr, mais ce n'est qu'une bonne semaine», a-t-il répété.

Demeurer humble, c'est aussi, malgré sa progression au classement, prévoir encore participer à des tournois Challengers cette saison.

«Il s'agit de moments enivrants dans ma vie en ce moment. Mais au bout du compte, il faut que je continue de travailler avec ardeur afin de demeurer dans cette position et d'avancer au classement.»

Esprit de famille

Avec tous ces bouleversements, Shapovalov dit prendre exemple sur sa famille et ses parents pour garder les choses dans une perspective juste et globale.



«Je viens d'une famille très humble. Mes parents ont travaillé très fort pour en arriver où ils en sont aujourd'hui. Je suis chanceux de compter sur de bons parents qui me gardent sur le droit chemin. Et il y a mon frère, qui est toujours là, dans les bons et les mauvais moments, pour me surveiller et s'assurer que je demeure une bonne personne. Tout le monde mérite le respect. C'est de cette façon que j'ai été élevé.»

Avec La Presse Canadienne