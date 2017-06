La victoire d'Abanda commentée par son entraîneur

(98,5 Sports) - La Québécoise Francoise Abanda a remporté aujourd'hui son match de premier tour sur la terre battue de Roland-Garros.

Abanda, 195e mondiale, a défait la Française Tessah Andrianjafitrimo en deux manches de 6-3 et 6-4 dans un match qui a duré près de 90 minutes.

Elle a mis fin à son premier triomphe en tournoi majeur avec un as pour remporter sa première victoire au tableau principal d’un Grand Chelem.

La Française profitait d’une invitation de sa fédération, car son 269e rang mondial ne lui suffisait pas.

Il y a longtemps que les « connaisseurs » attendaient ce moment chez la Montréalaise, qui est âgée de 20 ans.

Sa dernière présence au tableau principal d’un rendez-vous majeur remontait aux Internationaux des États-Unis de 2014, quand même. Elle avait été éliminée d’entrée de jeu 3-6 et 5-7 par l’Allemande Sabine Lisicki, qui flirtait avec le Top 20.

Toujours est-il que cette fois s’est révélée la bonne après 1 h 28 de jeu.

Pour une analyse de cette avancée, qui de mieux que Sylvain Bruneau ? C’est d’autant plus le cas que le capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup lui sert d’entraîneur à Paris.

« L’adversaire de Françoise avait un bon plan de match et, par moment, a bien neutralisé sa puissance en multipliant les balles brossées hautes, les revers coupés et les amortis », a mentionné Bruneau. « Françoise a joué vers l’avant. Son tennis offensif a été de haut niveau, ce qui était primordial face à une rivale qui relançait ».

Voilà donc de très bonnes notes au point de vue de la stratégie et de l’exécution pour l’ensemble du match et plus particulièrement au neuvième jeu de la deuxième manche où elle a réalisé le bris décisif avant de confirmer son succès à sa troisième balle de match.

Après avoir été l’étoile de la rencontre de la Fed Cup contre le Kazakhstan, à la mi-avril, en signant deux victoires pour aider le Canada à réintégrer le Groupe mondial II, Abanda avait ardemment souhaité « bâtir le reste de son année sur ce succès ».

Elle est rapidement passée de la parole aux actes.

« Françoise est déterminée, affamée, dans un bon état d’esprit et en confiance depuis la Fed Cup », a reconnu son mentor.

À son deuxième match, probablement mercredi, elle retrouvera Caroline Wozniacki, ex-numéro un mondiale et maintenant 11e, qui n’est pas au sommet de sa forme.

Malgré sa réputation, la Danoise a cédé une manche à Jaimee Fourlis, une junior de 17 ans, à sa première sortie.

« Oui, c’est possible contre Caroline. Françoise devra continuer d’être offensive et prendre les choses en main », a ajouté Bruneau.

On verra bien !

Efficace en premières balles

Malgré le fait qu'elle ait concédé deux bris, Abanda a été efficace au service, réussissant 73 pour cent de ses premières balles et en remportant l'équivalent de deux points sur trois dans de telles circonstances.

Elle a par ailleurs inscrit quatre bris de service en huit opportunités et a gagné sept points sur dix lorsqu'elle s'est présentée au filet.