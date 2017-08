Le légendaire Giuseppe Marinoni s'attaque à nouveau au record de l'heure

On en parle en ondes : Entretient entre Jérémie Rainville et Eric Van Den Heynde (record Marinoni). (12:49) Publié le vendredi 18 août 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - Bientôt âgé de 80 ans, Giuseppe Marinoni cherche toujours à se dépasser. Samedi, il s'attaquera à un défi de taille alors qu'il tentera de rouler à une vitesse de 38,6 km/heure pendant une heure.

Giuseppe Marinoni a toujours été un passionné de vélo. Avant de fonder sa célèbre compagnie de vélo, c’était un cycliste de haut niveau. Rouler, c’est comme une seconde nature pour lui. Et l’âge n’a pas terni sa passion.

Il y a cinq ans, à l’âge de 75 ans, il a battu le record de l’heure en roulant à 35 km/heure pendant une heure.

Bientôt âgé de 80 ans, Marinoni tentera à nouveau de battre le record de l’heure dans la catégorie des 80-84 ans, mais cette fois-ci, les standards sont beaucoup plus élevés. Samedi en Ontario, il devra rouler à une vitesse de 38,6 km/heure pendant 60 minutes.

«C’est une vitesse très élevée pour une personne de son âge et même d’âge plus jeune. Il n’y a pas grand monde, à part des cyclistes qui s’entraînent régulièrement, capable de rouler à cette vitesse. Donc, à 80 ans, ça devient un exploit», a expliqué Eric Van Den Heynde, entraîneur émérite qui a supervisé l’entraînement du vétéran cycliste.

Même si Giuseppe Marinoni est un cycliste déterminé, il reste que son âge demeure un challenge additionnel.

«C’est un homme qui carbure aux défis. Mais sa préparation n’a pas été super facile. Il avait des problèmes de genoux. L’âge fait ses ravages au niveau de la vitesse. L’endurance est toujours bonne, mais la capacité de récupérer et la vitesse de pointe. Pour augmenter sa vitesse, il fallait faire des choses beaucoup plus violentes, mais plus courtes. Ç’a été une adaptation pour lui.»

Afin de lui permettre d’avoir plus de temps de récupération, Eric Van Den Heynde a permis à son athlète de travailler une journée sur deux. Mais ce record demeure un défi de taille.

«Ça va être difficile de faire le record (samedi). Il s’est blessé au genou et il a dû ralentir l’entraînement pendant plusieurs semaines. Il se présente à la ligne, mais on n’a pas le sentiment qu’on est optimum.»