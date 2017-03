Le médecin de la Fédération russe d'athlétisme est banni à vie

LAUSANNE, Suisse - Un médecin russe accusé de fournir des produits dopants aux athlètes a été banni à vie.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a indiqué que les preuves claires de fautes répétées justifient une sanction à vie pour le Dr Sergei Portugalov, qui a été le directeur médical de la Fédération russe d'athlétisme, qui est également suspendue.

Portugalov a été accusé en 2015 par une commission de l'Agence mondiale antidopage (AMA) d'avoir prescrit des produits interdits à des athlètes et d'avoir injecté des produits à des athlètes lui-même en retour d'une partie des bourses reçues par ces athlètes.

La commission a démontré que Portugalov «n'avait aucun égard quant à la santé et au bien-être des athlètes».

Le TAS a indiqué que l'homme de 66 ans a contrevenu aux lois sur la possession, le trafic et l'administration de substances prohibées.

En plus de l'athlétisme, la dénonciatrice russe Yulia Stepanova a déclaré que Portugalov a aussi travaillé avec des athlètes en natation et en ski de fond.

À titre de directeur adjoint d'un institut du sport russe, Portugalov dirigeait une unité spéciale responsable des services médicaux de l'équipe russe d'athlétisme en vue des Jeux olympiques de Londres, en 2012.

Portugalov «a travaillé de nombreuses années avec les équipes nationales et il est un consultant pour les plus grands athlètes russes alors qu'ils se préparent aux plus grandes compétitions internationales», avait écrit la Fédération russe d'athlétisme dans un message pour souligner son anniversaire, en 2010.

La Russie a été privée de neuf médailles d'athlétisme des Jeux de Londres en raison de diverses entraves aux règles antidopage depuis que des échantillons alors recueillis ont été soumis à une nouvelle vague de tests.